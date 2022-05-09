◇セ・リーグ 阪神4―2広島（2026年7月17日 マツダスタジアム）

阪神・森下翔太外野手（25）が17日、広島戦（マツダ）で自己最多を更新する24号アーチを放った。1点優勢で迎えた5回1死二塁からバックスクリーン左への2ラン。3試合ぶりの一発でリーグトップを独走。1年目の2桁本塁打から4年連続で本塁打を増やしたのはプロ野球史上5人目で、セ・リーグでは松井秀喜以来、30年ぶり2人目の快挙だ。チームは2連勝で貯金を5月30日以来となる2桁「10」とした。

追い求めてきた理想の弾道を描いた。1点リードの5回1死二塁、アドゥワが投じた初球、真ん中直球。キングを快走する森下が見逃すことはない。高々と舞い上がった鮮やかな打球は、バックスクリーン左へ着弾した。

「球自体も甘く来ましたけど、一発で仕留められた。手応えはあったので良かった」

昨年の23号を今年は83試合目であっさりと塗り替えた。シーズン前から「キャリアハイを超すことは最低条件」と話していた。確かな自信があった。今季、室内練習場で調整をする時の打撃練習ではスイングはほとんど行わない。「角度をつけるスイング」がシーズン前にほぼ完成の域に達していたから、コンディション維持を最優先としていた。「打席に入ってからあれこれ考えているようじゃ打てない」が持論。大事なのは打席に入るまでにどれだけ準備ができたかどうか。この結果が1年目から10→16→23→24本塁打と自己ベストを更新し続ける右肩上がりの数字につながった。

順風満帆な野球人生を送っているように見えても挫折はあった。一度だけ硬式球が怖くなった。中大4年の時。オープン戦で右手首付近に死球を受け、右手首の豆状骨（とうじょうこつ）を骨折した。全治3カ月の診断から戦列に復帰するとある変化が起きていた。

「インコースのボールが怖くなって踏み込もうとしても反射的に体が開いてしまう。これはヤバいなと」

内角球の軌道を「ひたすらインプット」することしか打開策がなかった。バットは持っても振ることはない。最初は体に当たっても痛くないバドミントンのシャトルを至近距離から投げてもらうところからスタートした。次にテニスボール、軟球。最後に硬式球での打撃練習へと移り、恐怖心を取り払った。

同時に死球での大ケガのリスクを減らすため左肩を本塁側へ入れるボールのよけ方を習得。今季の死球はキャリアハイの12個を数えても、本塁打は超速でキャリアハイに到達した。この男に、もう怖いものは何もない。

1年目の2桁本塁打から4年連続で本塁打を増やしたのはセ・リーグでは松井秀喜の4年連続以来、30年ぶり2人目。チームの貯金を再び2桁の「10」に導いた。「角度とホームランをかなり意識して取り組んだオフだった。オールスター前に超せたのは良かった」。この男は、まだまだ打つ。（石崎 祥平）

○…森下（神）が5回に24号2ラン。昨季の23本を上回り、ルーキーイヤーの23年から10→16→23→24本と4年連続でキャリアハイを更新した。プロ1年目の2桁本塁打から4年以上連続で本塁打を増やしたのは、59〜63年張本勲（東映）の5年連続（13→16→24→31→33）を筆頭に森下で5人目。セ・リーグでは93〜96年松井秀喜（巨）の4年連続（11→20→22→38）以来30年ぶり2人目になる。