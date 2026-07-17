timelesz佐藤勝利「衝撃の事実かも」原菜乃華に意外な告白【君と花火と約束】
【モデルプレス＝2026/07/17】timeleszの佐藤勝利が17日、都内で行われた映画「君と花火と約束と」初日舞台挨拶に、共演の原菜乃華、横澤夏子、メガホンをとった鈴木慧監督とともに登壇。佐藤が意外な告白をした。
【写真】佐藤勝利、27歳で13歳役演じる
真⼾⾹による⼩説「君と花⽕と約束と」（⼩学館「ガガガ⽂庫」刊）のアニメーション映画化した本作。日本三大花火大会の1つである「長岡まつり大花火大会」を舞台に、2枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリーとなっている。主人公の夏目誠役は、本作がアニメーション映画初主演となる佐藤。主人公が恋する、明るくも儚い女子高校生・煌役を原が演じる。また、誠の前に突然現れる少女・ハル役を声優・高橋李依が担当。誠の母親役を物語の舞台となっている新潟出身の横澤が務める。
イベントでは、まだ数回しかあったことがないというキャストの面々が質問をしあって仲を深める企画が行われた。横澤から、この夏の予定を聞かれた佐藤は「僕はライブツアーがまだありまして、夏の一大イベントではあるんですけど、週末は大体ライブですね」と口に。各地で美味しい食べ物を食べることが楽しみなようで「これから行くところでいうと福岡があるんですけど、屋台に行けるかわからないんですけど、8席しかない屋台にたまたま行かせてもらって、8席全部timeleszですっていうことがありました」と告白し、「もしかしたらtimelesz屋台が存在するかもしれません」と笑顔を見せた。
続けて、原から「今日で4度目ましてですよね。前回の舞台挨拶で『お互い人見知りですよね』っていう話をさせていただいたじゃないですか。今、何パーセントくらい距離は縮まっていますでしょうか？」と質問された佐藤は「衝撃の事実かもしれないですよ、原さん」と前置きをし、「お互いに人見知りって言っていたじゃないですか。僕、実は人見知りじゃないです」と明かした。
これに原は「えっ！？嘘をつかれていたってことですか？え、怖い怖い怖い（笑）」と目を丸くし、佐藤は「嘘じゃないんですけど…。確かにすごく喋るほうではないんですけど、人見知りではないんですよね」と弁解。原から「人見知りに合わせてくださったんですか？」と聞かれた佐藤は「合わせたというか、人見知りじゃないですよって言うほど、いろんな人にフレンドリーにトークを回すタイプじゃないので、それを長々説明するのもなと思って」と説明。原が「ごめんなさい、気を遣わせてしまいました」と頭を下げると、鈴木監督は「距離離れました？」とツッコミ。佐藤は「（原は）きっと人見知りなんだろうなと思って、でも、頑張って話しかけていただいて申し訳ないなと思いながら（笑）、無理せずにいいですよと思っていました」と吐露し、「なので、何パーセントかって言われたら100です」と答え、原は「気を遣っていただいて…（笑）」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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【写真】佐藤勝利、27歳で13歳役演じる
◆佐藤勝利「衝撃の事実かも」
真⼾⾹による⼩説「君と花⽕と約束と」（⼩学館「ガガガ⽂庫」刊）のアニメーション映画化した本作。日本三大花火大会の1つである「長岡まつり大花火大会」を舞台に、2枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリーとなっている。主人公の夏目誠役は、本作がアニメーション映画初主演となる佐藤。主人公が恋する、明るくも儚い女子高校生・煌役を原が演じる。また、誠の前に突然現れる少女・ハル役を声優・高橋李依が担当。誠の母親役を物語の舞台となっている新潟出身の横澤が務める。
続けて、原から「今日で4度目ましてですよね。前回の舞台挨拶で『お互い人見知りですよね』っていう話をさせていただいたじゃないですか。今、何パーセントくらい距離は縮まっていますでしょうか？」と質問された佐藤は「衝撃の事実かもしれないですよ、原さん」と前置きをし、「お互いに人見知りって言っていたじゃないですか。僕、実は人見知りじゃないです」と明かした。
これに原は「えっ！？嘘をつかれていたってことですか？え、怖い怖い怖い（笑）」と目を丸くし、佐藤は「嘘じゃないんですけど…。確かにすごく喋るほうではないんですけど、人見知りではないんですよね」と弁解。原から「人見知りに合わせてくださったんですか？」と聞かれた佐藤は「合わせたというか、人見知りじゃないですよって言うほど、いろんな人にフレンドリーにトークを回すタイプじゃないので、それを長々説明するのもなと思って」と説明。原が「ごめんなさい、気を遣わせてしまいました」と頭を下げると、鈴木監督は「距離離れました？」とツッコミ。佐藤は「（原は）きっと人見知りなんだろうなと思って、でも、頑張って話しかけていただいて申し訳ないなと思いながら（笑）、無理せずにいいですよと思っていました」と吐露し、「なので、何パーセントかって言われたら100です」と答え、原は「気を遣っていただいて…（笑）」と笑顔を見せていた。（modelpress編集部）
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