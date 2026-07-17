《祇園祭の露店付近で撮影？》包装された焼きそば麺が「地面に直置き…」 夏祭りで食中毒を避ける“店選び”のポイント

京都・祇園祭の露店付近で、大量の焼きそば麺が路上に置かれているように見える写真がSNSで拡散され、食品管理を不安視する声が相次いだ。夏祭りの楽しみである屋台グルメを、安全に味わうには何を見ればいいのか。京都市の注意喚起などをもとに整理する。

【画像】昔は夏祭りの名物だった激レアな屋台

「これは買えない」祇園祭の写真に広がった困惑

提灯の明かり、祇園囃子、鉄板から立ち上るソースの香り――。京都の夏を代表する祇園祭では、山鉾を眺めながら楽しむ屋台グルメも、多くの来場者にとって大きな魅力のひとつだ。

ところが、祭りの露店付近で撮影されたとされる写真がSNSで拡散された。写真には、焼きそば用とみられる大量の麺が入った袋やケースが、道路上に並べられているような光景が写っていた。これに対して、SNSでは、

「昔からお祭りでは一切露店で買わない」

「衛生面が心配ですね…。露店は美味しそうだけど、こういうのを見ると買うのをひかえたくなります」

「清潔不潔とかではなく、夏の路上に直接置いたら傷むやん」

「衛生面という意味では（ビニールに破れとかがない限り）気にならんけど、この時期は地熱で腐敗が速まりそうで心配」

といった不安の声が相次いだ。

一方で、写真だけでは麺の包装状態や保管状況、衛生上の問題が実際にあったかどうかは判断できず、「包装された麺なら、地面に置かれているだけで危険とは言い切れない」「写真一枚では前後の状況が分からない」といった過度な批判を戒める声もあった。

実際、写真からわかるのは、焼きそばの麺のような食品や荷物が路上に置かれていたという外見上の状況に限られる。袋が密封されていたか、地面に触れた外装を調理場へ持ち込んだか、温度管理が適切だったかは確認できない。そのため、特定の露店が不衛生だった、食品衛生法に違反していたと断定することはできない。

それでも、高温多湿の時期に屋外で食品を扱うリスクについて、改めて考えるきっかけにはなった。

京都市は、祭りやイベントで仮設店舗を設けて食品を販売する場合について、「お祭りやイベントなどで食品を取り扱われる方へ」と題して、次のように案内している。

「イベントや花見、夏季のビアガーデン等において仮設店舗を設け、営業する場合についても、営業許可を取得していただく必要があります」

露店営業の申請時には、施設の構造や設備を示す図面に加え、取り扱う食品と調理工程を示した書類などの提出が求められる。営業許可が不要な地域の模擬店などでも、原則として事前の届け出が必要で、販売場所や給水場所、トイレを含む会場配置図、食品ごとの作業工程表を提出する仕組みになっている。

つまり、祭りの屋台は「屋外だから何でもあり」というわけではない。

夏場は「加熱したから安心」とは限らない

ただし、許可を受けた店であっても、営業中の温度管理や手洗い、器具の使い分けが不十分なら、食中毒の危険は高まる。営業者側の管理に加えて、客側も提供時の状態を確認することが重要になる。

京都市は夏の食中毒について、「気温・湿度が高くなる夏期は、食中毒の原因となる細菌が繁殖しやすいため特に注意が必要です」と呼びかけている。2026年度は7月10日までに市内で5件、患者27人の食中毒が確認され、サルモネラ属菌、黄色ブドウ球菌、カンピロバクターなどが原因となっている。なお、これらが祇園祭の露店に関係した事例というわけではない。

屋台で特に注意したいのは、肉や魚、卵を使った料理、生野菜、作り置きされた米飯や麺類、クリーム類などだ。

肉は表面が焼けていても、中心部が生焼けのことがある。串焼きや大きな鶏肉、厚みのある肉は、中心まで色が変わり、十分に熱くなっているかを確認したい。

一方、「しっかり加熱してあるから絶対に安全」とも限らない。黄色ブドウ球菌などは、人の手指などから食品に付着して増殖し、毒素をつくることがある。食品の中で毒素ができた後では、再加熱しても防ぎきれない場合がある。そのため、作ってから長時間置かれた食品を避けることも大切だ。

混雑する祭り会場で、客が調理場のすべてを確認することは難しい。それでも、店頭で判断できるサインはある。

まず、調理済みの料理が大量に積み上げられ、長時間置かれていないか。作り置きよりも、注文後に調理され、加熱直後に提供されるものを選ぶことは、リスクを下げる一つの目安になる。

次に、肉や魚などの生ものがクーラーボックスや冷蔵設備で保管されているか。直射日光の当たる場所に食材が並べられている店は避けたい。

三つ目は、現金を扱った手で、そのまま食材や容器に触れていないか。会計と調理の担当が分かれている店は、ひとつの安心材料になる。

四つ目は、トングや箸が生肉用と調理済み食品用で分けられているか。生肉をつかんだ器具で焼き上がった肉を扱えば、せっかくの加熱後に再び菌が付着するおそれがある。

最後は、見た目やにおいに違和感がないかだ。ただし、食中毒菌が増えていても、必ずしも味やにおいが変わるとは限らない。「変なにおいがしないから大丈夫」とは考えないほうがいい。

屋台を楽しむために「買わない判断」も

買った食品は持ち歩かず、なるべくその場ですぐに食べる。食べ切れなかったものを持ち帰り、数時間後に食べるのも避けたい。

また、乳幼児、高齢者、妊娠中の人、持病などで免疫力が低下している人は、食中毒が重症化しやすい。生ものや加熱状態が分かりにくい料理を無理に選ばず、衛生管理の状態が確認しやすい店舗を利用するのも現実的な選択だ。

祭りの屋台は、効率や価格だけでは語れない。暑い夜に食べる焼きそばや、山鉾を眺めながら口にするかき氷には、飲食店とは違う特別な楽しさがある。

だからこそ、すべての露店を一括して「危険」と決めつけるのではなく、調理や保管の様子を見て、違和感があれば買わないという判断が必要だ。

食後に激しい腹痛、嘔吐、下痢、発熱などが現れ、食中毒が疑われる場合は、自己判断で済ませず医療機関を受診する。京都市は、疑いがある場合には医療衛生センターへ早急に連絡するよう案内しており、夜間や土日祝日も受け付けている。

ソースの香りに誘われても、まず鉄板の上と店の足元をひと目見る。その数秒が、夏祭りの思い出を腹痛に変えないための小さな自衛策になる。

取材・文／集英社オンライン編集部