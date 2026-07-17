温泉施設から約700メートル下流で遺体発見 身長115センチの男性、衣服身に着けず 行方不明の5歳男児か 父親「一日でも早く連れて帰りたい」 鹿児島・霧島市
鹿児島県霧島市の温泉施設で先月から5歳の男の子が行方不明になっているなか、きょう、周辺の川で遺体が見つかりました。警察は、行方の分からなくなっている男の子の可能性も視野に、身元の確認を進めています。
記者
「午前8時50分です。一斉捜索のため、警察車両が集合場所の消防署を出発します」
行方が分からなくなっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣くん（5）です。先月21日、鹿児島県霧島市の天降川沿いにある「かれい川の湯」の家族湯に入浴し、先にあがった両親が目を離した間にいなくなりました。
警察と消防はけさから、およそ70人態勢で温泉施設周辺の川を一斉捜索していましたが、午前9時19分、施設の下流側で、捜索隊から「遺体のようなものを発見した」と消防に連絡がありました。
遺体は男性で、身長が115センチくらい、衣服を身に着けていませんでした。
遺体が見つかった現場は、温泉施設から直線距離でおよそ700メートル下流にある水をせき止める堰で、遺体は流木などと一緒に見つかったということです。
一斉捜索が始まったけさ、嶺臣くんの父親は取材に対し、次のように話していました。
嶺臣くんの父親
「嶺臣も家に帰りたいと思っていると思う。一日でも早く連れて帰りたい」
警察は、行方が分からなくなっている嶺臣くんの可能性も視野に、遺体の身元の確認を進めています。