右代啓祐「ダルビッシュ有選手からDMが…」大谷翔平を支えた名トレーナーとタッグを組み始球式150キロプロジェクトが始動
YouTubeチャンネル「右代啓祐のK.O.Aチャンネル」が、「プロ野球選手を超越する右代の身体能力。始球式150キロプロジェクト始動！」と題した動画を公開した。右代啓祐が、大谷翔平らを支えてきた名トレーナーの白水直樹氏の指導のもと、始球式で150キロを投げるためのプロジェクトを始動させた。
動画冒頭、右代は過去に始球式で141.8キロを記録したエピソードを披露。当時の映像を見たダルビッシュ有からSNSで「投げ方を分かってきたら150キロ投げられる」と直接DMをもらったことを嬉しそうに明かした。
その後、白水トレーナーによる本格的なフィジカル測定がスタート。「意外に筋力ないですからね」と謙遜する右代だったが、両足のジャンプ測定でプロ野球選手のトップ10に食い込む数値を叩き出す。さらに、バーを全力で引っ張る測定ではプロ野球選手トップの数値をあっさりと更新し、「見たことない」と周囲のスタッフを驚愕させた。
続いて行われた腕力の測定でも全体1位タイを記録し、プロ野球選手の平均値を圧倒。右代の規格外のポテンシャルを目の当たりにした白水トレーナーは、思わず「強いっすね…」と苦笑いを浮かべていた。
すべての測定を終え、白水トレーナーは「うまさとパワーはあるなと思いました」と右代の能力に太鼓判を押しつつも、技術を磨くことの重要性を語った。陸上界の“超人”が最先端メソッドによってどのように覚醒していくのか、次回の投球練習への期待が高まる内容となっている。
動画冒頭、右代は過去に始球式で141.8キロを記録したエピソードを披露。当時の映像を見たダルビッシュ有からSNSで「投げ方を分かってきたら150キロ投げられる」と直接DMをもらったことを嬉しそうに明かした。
その後、白水トレーナーによる本格的なフィジカル測定がスタート。「意外に筋力ないですからね」と謙遜する右代だったが、両足のジャンプ測定でプロ野球選手のトップ10に食い込む数値を叩き出す。さらに、バーを全力で引っ張る測定ではプロ野球選手トップの数値をあっさりと更新し、「見たことない」と周囲のスタッフを驚愕させた。
続いて行われた腕力の測定でも全体1位タイを記録し、プロ野球選手の平均値を圧倒。右代の規格外のポテンシャルを目の当たりにした白水トレーナーは、思わず「強いっすね…」と苦笑いを浮かべていた。
すべての測定を終え、白水トレーナーは「うまさとパワーはあるなと思いました」と右代の能力に太鼓判を押しつつも、技術を磨くことの重要性を語った。陸上界の“超人”が最先端メソッドによってどのように覚醒していくのか、次回の投球練習への期待が高まる内容となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
40歳の新たな挑戦！右代啓祐が20年間の十種競技を卒業し「円盤投」に専念へ
十種競技の絶対王者・右代啓祐が40歳で挑んだ日本選手権。「この大運動会で20年間やってきたと思ったら最高に幸せ」と語る陸上愛
右代啓祐、自身の日本記録を12年ぶりに塗り替えた丸山優真との秘話「お前が盛り上げないと」
チャンネル情報
King Of Athlete 右代啓祐が全力で挑むチャンネル！筋トレや体作りのコツはもちろん、体を張ったチャレンジ企画や陸上のことまで、“限界突破の楽しさ”をお届けします。
youtube.com/@ushiro_koa YouTube