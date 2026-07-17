名トレーナーも「見たことない」と驚愕した異次元のパワー

右代啓祐、自身の日本記録を12年ぶりに塗り替えた丸山優真との秘話「お前が盛り上げないと」

十種競技の絶対王者・右代啓祐が40歳で挑んだ日本選手権。「この大運動会で20年間やってきたと思ったら最高に幸せ」と語る陸上愛

40歳の新たな挑戦！右代啓祐が20年間の十種競技を卒業し「円盤投」に専念へ

超人右代のパワーがあれば、腕相撲の世界女王に勝てる説。検証しました。

チャンネル情報

King Of Athlete 右代啓祐が全力で挑むチャンネル！筋トレや体作りのコツはもちろん、体を張ったチャレンジ企画や陸上のことまで、“限界突破の楽しさ”をお届けします。