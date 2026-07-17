打撃、守備で堂々の活躍を披露

ブルージェイズ戦を中継する「スポーツネット」は16日（日本時間17日）、X（旧ツイッター）で岡本和真内野手が前半戦で残した好成績を紹介。後半戦を前に、「カズが信じられないルーキーイヤーを送っています」と綴った。

今季ブルージェイズに加入した岡本は、前半戦で93試合に出場。打率.239、22本塁打62打点、OPS.788をマーク。本塁打、打点はチームトップで、堂々の活躍を披露している。

守備面でもたびたび好プレーを披露。FanGraphsのDRS（平均的な野手と比較してどれだけ失点を防いだか）では三塁手6位の「5」を記録。高いスローイング能力が求められるポジションでレギュラーを張っている。

この投稿にファンからは「素晴らしい契約。数少ないポジティブ要素の1つだ。彼はピッチャーできるの？」「ビッグオークはやる気満々だ」とコメントが寄せられていた。

ブルージェイズはゲレーロJr.ら主力メンバーが苦戦し、現在地区最下位。後半戦の巻き返しに注目が集まる。（Full-Count編集部）