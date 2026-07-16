人間関係の終わりは「呆れる」ことだった。相手への期待を手放し「別の人生」を選ぶ理由
ココヨワチャンネルが「【本当の別れ】「怒る」より「呆れる」が実は一番きつい。相手が後悔しても手遅れになる7つの理由」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyotaが、人間関係において「怒る」よりも「呆れる」状態が最も絶望的である理由について、その心理的メカニズムを解説している。
Ryotaはまず、「怒る」という行為は相手にエネルギーを向けている状態であり、まだ感情や期待が残っていると指摘する。一方で「呆れる」とは、相手への感情を使い果たし、「エネルギーを向けなくなる『省エネ』の状態」であると定義した。相手に対する期待がなくなるため、何かをしてほしいと求めなくなり、結果として叱ったり注意したりする行動も起こさなくなると語る。職場でのミスや家庭でのトラブルを例に挙げ、何度注意しても改善しない相手には見切りをつけ、自分自身で別の手段を使って問題を解決しようとする姿勢にシフトすると説明した。
さらに「呆れる」状態が進むと、人間関係の段階が初期化され、「赤の他人状態」やそれ以下になると言及。信頼関係が崩壊するため、重要な仕事を任せなくなり、関わりを避けてお互いに別の道を選ぶようになる。また、相手の未熟さや「レベルの低さ」を客観的に受け入れ、「この人に求めすぎていた」と理解することで、精神的な距離を置くようになると語った。
加えて、呆れた状態は感情的な「喧嘩別れ」とは異なり、論理的な判断による関係の終わりであると明言。これまで何度もあった挽回のチャンスを相手が活かさなかったという事実に基づいているため、後になって相手が弁解したり態度を改めようとしたりしても、すでに手遅れであり受け入れることはないと解説した。
Ryotaは、人間関係において「呆れる」ことは、相手を論理的に手放し、自分の心を守るための最終段階であると結論付けた。この心理メカニズムを知ることで、他者に対する過剰な期待を見直し、自分自身の行動や適切な距離感を考えるための重要なヒントとなる。
Ryotaはまず、「怒る」という行為は相手にエネルギーを向けている状態であり、まだ感情や期待が残っていると指摘する。一方で「呆れる」とは、相手への感情を使い果たし、「エネルギーを向けなくなる『省エネ』の状態」であると定義した。相手に対する期待がなくなるため、何かをしてほしいと求めなくなり、結果として叱ったり注意したりする行動も起こさなくなると語る。職場でのミスや家庭でのトラブルを例に挙げ、何度注意しても改善しない相手には見切りをつけ、自分自身で別の手段を使って問題を解決しようとする姿勢にシフトすると説明した。
さらに「呆れる」状態が進むと、人間関係の段階が初期化され、「赤の他人状態」やそれ以下になると言及。信頼関係が崩壊するため、重要な仕事を任せなくなり、関わりを避けてお互いに別の道を選ぶようになる。また、相手の未熟さや「レベルの低さ」を客観的に受け入れ、「この人に求めすぎていた」と理解することで、精神的な距離を置くようになると語った。
加えて、呆れた状態は感情的な「喧嘩別れ」とは異なり、論理的な判断による関係の終わりであると明言。これまで何度もあった挽回のチャンスを相手が活かさなかったという事実に基づいているため、後になって相手が弁解したり態度を改めようとしたりしても、すでに手遅れであり受け入れることはないと解説した。
Ryotaは、人間関係において「呆れる」ことは、相手を論理的に手放し、自分の心を守るための最終段階であると結論付けた。この心理メカニズムを知ることで、他者に対する過剰な期待を見直し、自分自身の行動や適切な距離感を考えるための重要なヒントとなる。
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主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。