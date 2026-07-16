「こんな経験は初めて」スタジアムが本当に揺れた！ファンは絶叫、記者は涙、上から振ってきたのは…凄まじかった“アルゼンチン劇場”【W杯】
［北中米W杯・準決勝］イングランド １−２ アルゼンチン／７月15日／アトランタ・スタジアム
「スタジアムが揺れた」
そんな表現を使うことがあるが、実際にここまで揺れるのを経験するのは初めてだった。
スコアは１−１。85分に同点ゴールを奪ったアルゼンチン代表が、勢いに乗って怒涛の攻撃を仕掛ける。
後半アディショナルタイム２分、リオネル・メッシが右サイドから正確なクロスを上げると、ラウタロ・マルティネスがドンピシャのヘッドでゴールネットを揺らす。その瞬間、アルゼンチンサポーターが狂喜乱舞し、アトランタ・スタジアムが揺れに揺れた。
記者席の右隣りに座っていたアルゼンチンの記者は立ち上がって、何度も雄叫びをあげる。絶叫する近くのファンと抱き合あって喜びを爆発させたその目には光るものがあった。そのまた隣のイングランド人記者がその様子を憮然とした表情で見守っていたのが、なんとも印象的だ。
「冷たい！」と思ったら、上からはなぜか氷が降ってきた。興奮した誰かが、飲み物をまき散らしているのだろう。これほど熱狂するスタジアムはなかなか見られるものではない。凄まじい“アルゼンチン劇場”だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
「スタジアムが揺れた」
そんな表現を使うことがあるが、実際にここまで揺れるのを経験するのは初めてだった。
スコアは１−１。85分に同点ゴールを奪ったアルゼンチン代表が、勢いに乗って怒涛の攻撃を仕掛ける。
後半アディショナルタイム２分、リオネル・メッシが右サイドから正確なクロスを上げると、ラウタロ・マルティネスがドンピシャのヘッドでゴールネットを揺らす。その瞬間、アルゼンチンサポーターが狂喜乱舞し、アトランタ・スタジアムが揺れに揺れた。
記者席の右隣りに座っていたアルゼンチンの記者は立ち上がって、何度も雄叫びをあげる。絶叫する近くのファンと抱き合あって喜びを爆発させたその目には光るものがあった。そのまた隣のイングランド人記者がその様子を憮然とした表情で見守っていたのが、なんとも印象的だ。
「冷たい！」と思ったら、上からはなぜか氷が降ってきた。興奮した誰かが、飲み物をまき散らしているのだろう。これほど熱狂するスタジアムはなかなか見られるものではない。凄まじい“アルゼンチン劇場”だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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