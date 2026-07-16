「ただの負け惜しみ」「気が狂ったのか？」ベスト４敗退後、イングランド10番の“蛮行”に批判の嵐！ 英メディアも非難「醜態をさらした」【W杯】
イングランド代表は現地７月15日、北中米ワールドカップの準決勝でアルゼンチン代表とアトランタ・スタジアムで対戦。１−２の逆転負けを喫して、60年ぶりの決勝進出を逃した。
この試合後、イングランドのMFジュード・ベリンガムの行為が批判を浴びている。アルゼンチンの選手たちが歓喜の輪を作るなか、目の前にいたベリンガムは苛立ちからか、彼らに近寄って、その中にいたアルゼンチンMFバレンティン・バルコの頭部を引っ叩いたのだ。その後、両チームの選手たちが入り乱れ、ピッチ上は一時騒然となった。
このイングランド10番の蛮行にSNS上では「ストレスMAXだったんやろな」「大暴れしてんな」「それはダメでしょ」「何か言われたんだ」「負け犬だ」「ただの負け惜しみ」「気が狂ったのか？」といった声があがっている。
また英メディア『Mirror』も、「ベリンガムが平手打ちをする醜態をさらした」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ベリンガムがアルゼンチンMFを平手打ち
この試合後、イングランドのMFジュード・ベリンガムの行為が批判を浴びている。アルゼンチンの選手たちが歓喜の輪を作るなか、目の前にいたベリンガムは苛立ちからか、彼らに近寄って、その中にいたアルゼンチンMFバレンティン・バルコの頭部を引っ叩いたのだ。その後、両チームの選手たちが入り乱れ、ピッチ上は一時騒然となった。
このイングランド10番の蛮行にSNS上では「ストレスMAXだったんやろな」「大暴れしてんな」「それはダメでしょ」「何か言われたんだ」「負け犬だ」「ただの負け惜しみ」「気が狂ったのか？」といった声があがっている。
また英メディア『Mirror』も、「ベリンガムが平手打ちをする醜態をさらした」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ベリンガムがアルゼンチンMFを平手打ち