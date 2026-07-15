「こんなことがあっていいのか」“大本命”フランス完敗から２時間後、舞台裏で起こった“ありえない事態”に現場騒然【W杯】
［北中米W杯・準決勝］スペイン ２−０ フランス／７月14日／ダラス・スタジアム
現地７月14日にダラス・スタジアムで開催された北中米ワールドカップの準決勝で、フランス代表がスペイン代表と対戦。優勝候補の大本命が０−２で完敗を喫した。
試合後、本来であれば３人を出さなければいけないお立ち台インタビューに、２人しか登場しなかった。しかも、ともに途中出場のラヤン・シェルキとマクソンス・ラクロワという驚きの人選だった。
まさかの事態が起こったのは、その後だ。試合終了から２時間が経っても、取材エリアに誰も姿を現わさない。質問を受ける、受けないは選手の自由だが、基本的にこのミックスゾーンを通ることが義務付けられている。
だが、フランス代表は一人も通らずに、スタジアムを後にしてしまった。本来であれば、ありえない事態だ。
「こんなことがあっていいのか」
当然、現場は騒然となった。関係者によると、全選手にミックスゾーンを通るように促したが、誰も通過しなかったという。
それほどショッキングな敗戦だったということだろうが...。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
現地７月14日にダラス・スタジアムで開催された北中米ワールドカップの準決勝で、フランス代表がスペイン代表と対戦。優勝候補の大本命が０−２で完敗を喫した。
試合後、本来であれば３人を出さなければいけないお立ち台インタビューに、２人しか登場しなかった。しかも、ともに途中出場のラヤン・シェルキとマクソンス・ラクロワという驚きの人選だった。
まさかの事態が起こったのは、その後だ。試合終了から２時間が経っても、取材エリアに誰も姿を現わさない。質問を受ける、受けないは選手の自由だが、基本的にこのミックスゾーンを通ることが義務付けられている。
「こんなことがあっていいのか」
当然、現場は騒然となった。関係者によると、全選手にミックスゾーンを通るように促したが、誰も通過しなかったという。
それほどショッキングな敗戦だったということだろうが...。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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