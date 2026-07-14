買うべき神アイテムはこれ！元力士夫婦がセブンのパン全種類をガチ食いして決めた最強の1品
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が、「【セブン】パン食べ比べ中に元力士がまさかの激怒!? ハンバーガーに物申す‼︎気になったもの全種類爆食！【大食い】」を公開した。動画では、元力士のじゅんちゃんと20年前にセブン-イレブンでアルバイトをしていた経験を持つ妻のまるちゃんが、セブン-イレブンのパン約20個を食べ比べ、本音でレビューする様子が収められている。
動画では、定番の菓子パンから惣菜パンまで、幅広いジャンルをピックアップ。中盤では、注目を集めるメロンパン4種の食べ比べを実施した。通常のメロンパンやクリーム入りの商品に加え、店舗で焼き上げる「セブンカフェベーカリー」のメロンパンを試食。じゅんちゃんはナイフで半分に切ったふかふかの断面を見せ、一口食べると「これが美味しいメロンパンだよね」と笑顔を見せ、ワンランク上の味わいを高く評価した。
また、ハンバーガー系の食べ比べでは予想外の展開が待ち受けていた。「照り焼きマヨネーズバーガー」を口にしたじゅんちゃんは、パティの断面を不思議そうに見つめ「肉じゃねえよこれ！」と思わずツッコミ。大豆ミートのような食感だったようで、「ハンバーグ警察だからね俺」と冗談交じりに不満を漏らしつつも、マヨネーズとの相性の良さには頷いていた。対照的に、最後に食べた「フィッシュバーガー」は、分厚い白身フライとたっぷりのタルタルソースが絶妙にマッチしており、夫婦揃って絶賛する結果となった。
動画の最後には、数あるパンの中からそれぞれが選んだ「一番美味しかったパン」を発表。元力士の豪快な食べっぷりと、夫婦の軽快な掛け合いが楽しめる今回のレビューは、次にセブン-イレブンを訪れてパンを選ぶ際、大いに参考になる視点を与えてくれるだろう。
動画では、定番の菓子パンから惣菜パンまで、幅広いジャンルをピックアップ。中盤では、注目を集めるメロンパン4種の食べ比べを実施した。通常のメロンパンやクリーム入りの商品に加え、店舗で焼き上げる「セブンカフェベーカリー」のメロンパンを試食。じゅんちゃんはナイフで半分に切ったふかふかの断面を見せ、一口食べると「これが美味しいメロンパンだよね」と笑顔を見せ、ワンランク上の味わいを高く評価した。
また、ハンバーガー系の食べ比べでは予想外の展開が待ち受けていた。「照り焼きマヨネーズバーガー」を口にしたじゅんちゃんは、パティの断面を不思議そうに見つめ「肉じゃねえよこれ！」と思わずツッコミ。大豆ミートのような食感だったようで、「ハンバーグ警察だからね俺」と冗談交じりに不満を漏らしつつも、マヨネーズとの相性の良さには頷いていた。対照的に、最後に食べた「フィッシュバーガー」は、分厚い白身フライとたっぷりのタルタルソースが絶妙にマッチしており、夫婦揃って絶賛する結果となった。
動画の最後には、数あるパンの中からそれぞれが選んだ「一番美味しかったパン」を発表。元力士の豪快な食べっぷりと、夫婦の軽快な掛け合いが楽しめる今回のレビューは、次にセブン-イレブンを訪れてパンを選ぶ際、大いに参考になる視点を与えてくれるだろう。
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