丸亀製麺“うどんプリン”ができるまでが59.7万再生「てて手作り!?」「これ見たら食べたくなってきた！」の声
丸亀製麺の公式インスタグラムが、店内で毎日手づくりしている『丸亀うどんプリン』の製造工程を動画で公開。動画は59.7万回以上再生され（14日12時時点）、「これ店舗で手作りなの！」「これ見たら食べたくなってきた！」と反響を呼んでいる。
【動画】】毎日店内で手づくり！“もちとろ”食感の『丸亀うどんプリン』ができるまで
投稿では、『丸亀うどんプリン』ができるまでを動画で紹介。毎日粉から打つうどんをベースに生地を作り、一度冷やした後に2層目のゼリー生地を流し込み、さらに冷やし固めて完成させるという。商品は7日から全国の丸亀製麺（一部店舗を除く）で販売されており、ラインアップは全4種類。
コメント欄には、「てて手作り!?」「これ店舗で手作りなの！」「これ見たら食べたくなってきた！」「プリンどういうことって思いつつ毎回うどーなつの方買ってたけど中身本当にうどんのプリンだったんだ…！気になるし思ったより美味しそう。次はプリンにしてみます！」と驚きや期待の声が寄せられた。
また、「ブルーハワイ味美味しかった」「マンゴー味ほんと美味しくていつもリピートしてます！！」「すぐ売り切れてまだ出会えてない」など、実際に味わった人や購入を楽しみにしている人からのコメントも集まっている。
【動画】】毎日店内で手づくり！“もちとろ”食感の『丸亀うどんプリン』ができるまで
投稿では、『丸亀うどんプリン』ができるまでを動画で紹介。毎日粉から打つうどんをベースに生地を作り、一度冷やした後に2層目のゼリー生地を流し込み、さらに冷やし固めて完成させるという。商品は7日から全国の丸亀製麺（一部店舗を除く）で販売されており、ラインアップは全4種類。
また、「ブルーハワイ味美味しかった」「マンゴー味ほんと美味しくていつもリピートしてます！！」「すぐ売り切れてまだ出会えてない」など、実際に味わった人や購入を楽しみにしている人からのコメントも集まっている。