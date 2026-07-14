モナキ・おヨネ、「バッサリ振られた」“失恋”明かす メンバー好印象「ラブレター渡すんだね」
純烈の弟分で4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキ（じん、サカイJr.、ケンケン、おヨネ）が、12日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深夜）に出演。おヨネ（28）が、「バッサリ振られた」という失恋話を打ち明けた。
【写真】可愛らしいイラスト！ハプニングを明かしたおヨネ
占い師の「シウマ」氏がメンバーを診断。おヨネは番組冒頭から“あまりよくない”携帯番号を持つとして名前を挙げられ、「基本落ち着きがなく、ずっと喋っている」「足音が大きい」「走り方が独特」などと指摘を受けた。
また「たまに毒舌」だが「基本的に笑って許される」タイプとも診断。メンバーは「愛嬌があるからね」とフォローしていた。シウマ氏は、「そのままでいいと思います。粘り強ささえあれば何とかなると思います。あとは奇跡さえ起これば」などと診断した。
続いて恋愛について診ることに。おヨネのモテ期は“今年”で、相性がいいタイプについて「精神年齢が高い人。包み込んでくれるような」などと診断。過去に自分からアプローチしたことがあるかを聞かれ、「あるんですけど、うまくいかなくて…」「めっちゃ片思い」などと振り返った。
高校受験の際、たまたま前の席に座った子に恋をしたという。「寒い日にカイロを渡してくれて」ときっかけを明かし、「校外学習のときにラブレターを帰りの電車で渡して、バッサリ振られるという感じで…」と切ない表情でつぶやいた。
このエピソードにメンバーは「いいね、メールとかあったのにラブレター渡すんだね」などと語っていた。
【写真】可愛らしいイラスト！ハプニングを明かしたおヨネ
占い師の「シウマ」氏がメンバーを診断。おヨネは番組冒頭から“あまりよくない”携帯番号を持つとして名前を挙げられ、「基本落ち着きがなく、ずっと喋っている」「足音が大きい」「走り方が独特」などと指摘を受けた。
続いて恋愛について診ることに。おヨネのモテ期は“今年”で、相性がいいタイプについて「精神年齢が高い人。包み込んでくれるような」などと診断。過去に自分からアプローチしたことがあるかを聞かれ、「あるんですけど、うまくいかなくて…」「めっちゃ片思い」などと振り返った。
高校受験の際、たまたま前の席に座った子に恋をしたという。「寒い日にカイロを渡してくれて」ときっかけを明かし、「校外学習のときにラブレターを帰りの電車で渡して、バッサリ振られるという感じで…」と切ない表情でつぶやいた。
このエピソードにメンバーは「いいね、メールとかあったのにラブレター渡すんだね」などと語っていた。