クリストファー・ノーランの最新作『オデュッセイア』には、ハリウッドを代表する豪華スター俳優が顔を揃えた。その撮影現場では、『ダークナイト』（2008）ジョーカー役ヒース・レジャー以来の出来事が起きていたようだ。

米にて、「登場するのは神話の人物であり、ある意味ではアイコンです。だから壮大なキャスティングにしたかった。最高の俳優を集めたかったんです」とノーランは語っている。

ノーランが特にこだわったのは、主人公オデュッセウス役に『インターステラー』（2014）『オッペンハイマー』（2023）でタッグを組んだマット・デイモンを起用すること。もうひとりの重要な存在が、『ザ・ホエール』（2023）『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』（2016）のサマンサ・モートンだった。

モートンが演じたのは、オデュッセウスの部下たちを豚に変えてしまう魔女キルケー役。ノーランは、「彼女こそ、この巨大な映画に現れ、そこにある力学を変えてしまう存在。奇妙な言い方をすれば、映画が成功するかどうかはこのキャラクターにかかっていました」という。オデュッセウスが“てこ”の力点なら、「彼女は支点だった」と。

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『アンダー・ザ・スキン』（1997）で鮮烈なデビューを飾り、『ギター弾きの恋』（1999）や『イン・アメリカ/三つの小さな願いごと』（2003）ではアカデミー賞候補となったモートンの仕事を、ノーランは「常に尊敬していました」と話す。「彼女は自分の役柄について深く考え抜き、その演技には限界がありません」。

キルケー役を演じてもらうため、ノーランはモートンのスケジュールにあわせて撮影日程を調整した。そこまでの労力を必要としたことにも、一切の後悔はないようだ。

「彼女があるテイクを撮り終えたあと、スタッフが大きな拍手を贈りました。あとから、エマ（・トーマス、プロデューサー）と話していたとき、彼女は、同じことが前に起きたのは『ダークナイト』のヒース・レジャーだったと思い出したんです。」

すでに公開されている批評家のレビューにも、「サマンサ・モートンは並外れて素晴らしい」といった声がみられるように、その演技には驚きの声があがっている。ヒース・レジャー以来の衝撃──果たしてどんな演技なのだろう？

映画『オデュッセイア』は2026年9月11日（金）全国公開。

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