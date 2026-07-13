「これ、AIじゃないの？」「手つきがプロ」”自動給餌機”を攻略した猫の”男前”っぷりがたまらない！
自動給餌器のロックを巧みに解除し、妹猫のために自ら餌を出す猫の動画がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。コハク8号のお店屋さん（@kohaku8go_nushi）さんが「AI動画じゃない本物のオトコ(猫)」という言葉とともに投稿したこの動画には、7万いいねが集まった。AIと疑われるほどの「神業」を見せたコハク8号くんと、妹猫すずめちゃんとの歩みについて、飼い主さんに話を聞いた。
【写真】おっとこまえ！妹のためにご飯を給餌する兄猫のイケメンすぎる姿
――多くの反響を呼んでいるコハク8号くんと妹猫ちゃんの関係性について、飼い主様が感じる二匹の一番の魅力を教えてください。
「コハク8号とすずめの関係は、出会いの頃から少し特別でした。すずめは野良の子猫として保護したのですが、不思議なくらい自然にコハク8号へ近づいていきました。そしてコハク8号も、それを当たり前のように受け入れてくれました。その後もずっと仲良く過ごしていて、まるで最初から家族になることが決まっていたかのように感じることがあります。引き寄せられるように近づいたすずめと、それを優しく受け入れたコハク8号。そんな二匹の関係性が、飼い主から見た一番の魅力です」
――自ら餌を出して妹猫ちゃんに譲るというコハク8号くんの優しさは、日頃のどのような行動から感じられますか。
「コハク8号はオス猫で体も大きく、本来なら力も強く縄張り意識もあっておかしくないと思うのですが、子猫の頃から迎えた妹猫たちに本気で怒ることがほとんどありません。遊ぶ時も力加減をしているのが分かりますし、ご飯を取り合うこともなく、順番を守っているように見える場面もあります。妹猫たちが安心して近づいていけるのは、コハク8号が優しく受け入れてくれているからだと思っています。今回の動画も、そんなコハク8号らしい優しさが表れている場面だと感じています」
――今回の「神業」とも言える行動をマスターするまでに、コハク8号くんは具体的にどのような工夫や試行錯誤をしていたのでしょうか。
「給餌器のボタンに触れると音が鳴るため、その反応を聞きながら試行錯誤していたのだと思います。もし単純にご飯が欲しいだけなら、体当たりをしたり、手を突っ込んで引っかいたりすると思うのですが、コハク8号はそういうやり方をしていませんでした。むしろ知育おもちゃを扱うような感覚で、『どうしたら反応するのか』を観察しながら学習していたように見えます。何度も挑戦するうちに、『ここを長押しするとロックが解除される』と理解したのではないかと思っています」
――AI動画を疑われるほど完璧に自動給餌器を使いこなすコハク8号くんの姿を初めて見た時、どのようなお気持ちでしたか。
「単純に驚きました。そして同時に、『とうとう成功してしまったか……』という気持ちでした。以前から給餌器に興味を持ち、いろいろ試している様子は見ていたので、『まさか本当にロック解除まで覚えるとは』と驚いたのを覚えています。飼い主としては困る部分もありますが、それ以上に猫の学習能力の高さに感心しました」
――「AI動画じゃない本物のオトコ(猫)」というインパクトのあるキャプションを付けられた、率直な理由と意図を教えてください。
「実際に動画へ『AIじゃないの？』『本当に猫がやっているの？』というコメントをいただいていました。飼い主自身も、それだけ現実離れした行動に見えるのだと改めて感じ、『これは本物の猫がやっているんです』ということを共有したいと思い、このキャプションを付けました。コハク8号の行動には日頃から驚かされることが多いのですが、今回は特に『AI動画だと思われるほどの出来事なんだ』と感じたことが、この表現を選んだ理由です」
コハク8号のお店屋さんは、今回話題になったコハク8号のほか、保護猫のすずめ、おてんばな末っ子サビ猫あんずを含めた3匹との日常を動画でも日々発信している。
――多くの反響を呼んでいるコハク8号くんと妹猫ちゃんの関係性について、飼い主様が感じる二匹の一番の魅力を教えてください。
「コハク8号とすずめの関係は、出会いの頃から少し特別でした。すずめは野良の子猫として保護したのですが、不思議なくらい自然にコハク8号へ近づいていきました。そしてコハク8号も、それを当たり前のように受け入れてくれました。その後もずっと仲良く過ごしていて、まるで最初から家族になることが決まっていたかのように感じることがあります。引き寄せられるように近づいたすずめと、それを優しく受け入れたコハク8号。そんな二匹の関係性が、飼い主から見た一番の魅力です」
――自ら餌を出して妹猫ちゃんに譲るというコハク8号くんの優しさは、日頃のどのような行動から感じられますか。
「コハク8号はオス猫で体も大きく、本来なら力も強く縄張り意識もあっておかしくないと思うのですが、子猫の頃から迎えた妹猫たちに本気で怒ることがほとんどありません。遊ぶ時も力加減をしているのが分かりますし、ご飯を取り合うこともなく、順番を守っているように見える場面もあります。妹猫たちが安心して近づいていけるのは、コハク8号が優しく受け入れてくれているからだと思っています。今回の動画も、そんなコハク8号らしい優しさが表れている場面だと感じています」
――今回の「神業」とも言える行動をマスターするまでに、コハク8号くんは具体的にどのような工夫や試行錯誤をしていたのでしょうか。
「給餌器のボタンに触れると音が鳴るため、その反応を聞きながら試行錯誤していたのだと思います。もし単純にご飯が欲しいだけなら、体当たりをしたり、手を突っ込んで引っかいたりすると思うのですが、コハク8号はそういうやり方をしていませんでした。むしろ知育おもちゃを扱うような感覚で、『どうしたら反応するのか』を観察しながら学習していたように見えます。何度も挑戦するうちに、『ここを長押しするとロックが解除される』と理解したのではないかと思っています」
――AI動画を疑われるほど完璧に自動給餌器を使いこなすコハク8号くんの姿を初めて見た時、どのようなお気持ちでしたか。
「単純に驚きました。そして同時に、『とうとう成功してしまったか……』という気持ちでした。以前から給餌器に興味を持ち、いろいろ試している様子は見ていたので、『まさか本当にロック解除まで覚えるとは』と驚いたのを覚えています。飼い主としては困る部分もありますが、それ以上に猫の学習能力の高さに感心しました」
――「AI動画じゃない本物のオトコ(猫)」というインパクトのあるキャプションを付けられた、率直な理由と意図を教えてください。
「実際に動画へ『AIじゃないの？』『本当に猫がやっているの？』というコメントをいただいていました。飼い主自身も、それだけ現実離れした行動に見えるのだと改めて感じ、『これは本物の猫がやっているんです』ということを共有したいと思い、このキャプションを付けました。コハク8号の行動には日頃から驚かされることが多いのですが、今回は特に『AI動画だと思われるほどの出来事なんだ』と感じたことが、この表現を選んだ理由です」
コハク8号のお店屋さんは、今回話題になったコハク8号のほか、保護猫のすずめ、おてんばな末っ子サビ猫あんずを含めた3匹との日常を動画でも日々発信している。