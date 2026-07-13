『アオのハコ』完結で連載5年に幕 『ジャンプ』ラブコメ漫画の終了続く
漫画『アオのハコ』が、本日13日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』33号にて最終回を迎えた。2021年4月の連載スタートから5年の歴史に幕を下ろした。『ジャンプ』では6月29日発売号で『ひまてん！』が完結しており、ラブコメ漫画の連載終了が続いている。
【画像】千夏先輩の私服！公開された『アオのハコ』最終話のページ
『アオのハコ』は、2021年4月より「週刊少年ジャンプ」で連載中の青春部活ラブストーリーで、男子バドミントン部・猪股大喜が、朝練の体育館で毎朝二人になる、一つ上の女バスの先輩・鹿野千夏に恋をするところからスタート。そんなある日、進級を迎える春に二人の距離が一変する出来事が起こる…というストーリー。等身大のキャラクターたちが、それぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、”誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いている。
連載開始から読者の間で大きな反響を呼び「次にくるマンガ大賞2021」では「Global特別賞」を受賞、「全国の書店員が選んだおすすめコミック2022」では第4位を獲得。コミックスの累計発行部数は1000万部を突破しているほか、アサヒ飲料の「カルピス」とコラボレーション企画が2022年11月に実施された注目作品となっている。テレビアニメ第1期が2024年10月から2025年3月にかけて放送され、第2期が10月に放送。最新コミックス27巻は10月2日、最終28巻は12月4日に発売予定となっている。
ジャンプでは先日、『ひまてん！』が最終回を迎えており、今回の『アオのハコ』完結により、本格的なラブコメ漫画の掲載が『さむわんへるつ』のみとなった。
唯一のラブコメ漫画となった『さむわんへるつ』は、深夜ラジオという共通の趣味を通じて、真面目な男子高校生・ミメイが、マイペースな同級生の少女・くらげと少しずつ距離を縮めていく様子を描いた青春ラジオラブコメディ。二人のボケ＆ツッコミとゆるっとした日常を交え、心地良いテンポで描いている。『週刊少年ジャンプ』2025年42号（同年9月16日発売）で連載がスタートし、『次にくるマンガ大賞 2026』100作品にノミネートされている。
【画像】千夏先輩の私服！公開された『アオのハコ』最終話のページ
『アオのハコ』は、2021年4月より「週刊少年ジャンプ」で連載中の青春部活ラブストーリーで、男子バドミントン部・猪股大喜が、朝練の体育館で毎朝二人になる、一つ上の女バスの先輩・鹿野千夏に恋をするところからスタート。そんなある日、進級を迎える春に二人の距離が一変する出来事が起こる…というストーリー。等身大のキャラクターたちが、それぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、”誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いている。
ジャンプでは先日、『ひまてん！』が最終回を迎えており、今回の『アオのハコ』完結により、本格的なラブコメ漫画の掲載が『さむわんへるつ』のみとなった。
唯一のラブコメ漫画となった『さむわんへるつ』は、深夜ラジオという共通の趣味を通じて、真面目な男子高校生・ミメイが、マイペースな同級生の少女・くらげと少しずつ距離を縮めていく様子を描いた青春ラジオラブコメディ。二人のボケ＆ツッコミとゆるっとした日常を交え、心地良いテンポで描いている。『週刊少年ジャンプ』2025年42号（同年9月16日発売）で連載がスタートし、『次にくるマンガ大賞 2026』100作品にノミネートされている。
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