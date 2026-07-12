7月11日、木村拓哉のYouTubeチャンネルで『【木村さ〜〜ん!】緊急会議!?木村先輩VS後輩たちの熱き戦いが開幕!』が配信された。企画内では、STARTO ENTERTAINMENT所属タレントによる麻雀対決が実現し、これまであまり見る機会のなかったアイドルたちの素顔に注目が集まった。

「舞台となったのは、プロ雀士・中田花奈さんがオーナー店長を務める麻雀カフェ『chun.』でした。木村さんのほか、NEWSの加藤シゲアキさん、SUPER EIGHTの大倉忠義さん、timeleszの菊池風磨さんが集結しました。トークをまじえながら卓を囲み、リラックスした空気のなかで真剣勝負を繰り広げました」（芸能ジャーナリスト）

木村は2020年、GYAO!独占配信番組の『木村さ〜〜ん!』で、映像として初めて麻雀を披露。その後、Mリーグ全面協力のもと、Mリーグスタジオで対局する企画も話題となったが、今回はSTARTOの後輩たちが加わったことで、これまで以上に貴重な顔合わせとなった。動画公開後、SNSではさまざまな反応が寄せられた。

《アイドルとは…》

と驚く声がある一方で、

《贅沢すぎる…なんだこの、神企画は…》

《まさかこの4人が卓を囲むところを見れるなんてめちゃくちゃ貴重だし嬉しいかも!!》

など、豪華なメンバーによる対局を歓迎するコメントも多く見られた。

「STARTO所属タレントが、麻雀を楽しむ姿をここまで自然体で見せる機会はこれまで多くありませんでした。アイドルにはさわやかなイメージが求められてきた時代が長かっただけに、卓を囲み、お酒を飲みながら談笑する姿は新鮮に映ったのでしょう。一方で、出演者はいずれも30代を迎えた大人のタレントです。年齢やキャリアに応じた自然な趣味や交友関係を見せることは、従来のアイドル像を広げる取り組みともいえます」（同前）

実際、動画では、木村が明石家さんまの影響で麻雀を始めたことを明かし、大倉と菊池は友人の勧め、加藤は父親がきっかけだったと語っている。さらに大倉は、ふだんから酒を飲みながら打つことがあると話し、中盤からはビールを片手に対局する場面もあった。

「麻雀というと、かつてはギャンブルのイメージと結びつけられることもありましたが、近年はMリーグの発足やプロ雀士のメディア進出によって、印象が大きく変化しています。アイドルや俳優が趣味として楽しむ姿が発信されることで、競技としての認知はさらに広がる可能性があります」（前出・芸能ジャーナリスト）

なお、動画は木村が最下位となった状態で終了し、最終結果は次回配信へ持ち越しとなった。続編への期待も高まっている。