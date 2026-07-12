T.M.Revolution、夏を刺激しまくる 『THE FIRST TAKE』以降は気温が上昇「酷暑になり、申し訳ございません！」
歌手のT.M.Revolution（西川貴教）が12日、みずほPayPayドーム福岡で開催された福岡ソフトバンクホークスの夏の祭典『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』（対東北楽天ゴールデンイーグルス戦）のセレモニアルピッチに登板した。
【写真】豪快なフォームで登板したT.M.Revolution
最終日となった『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』。2024年に引き続き、大トリを西川が務める。試合前にはセレモニアルピッチに登場していたが「全然、自信がないです！見せかけだけの筋肉です」と話していたが、ノーバウンドで捕手役のミットに収まる華麗な投球を披露していた。投げ終わり、西川は「いつもブルペンで練習をさせていただくんですけど、なかなかうまくいかない。本番だと、ちゃんと形になるんですよ。野球経験がない割には投げられている方」と千両役者っぷりを発揮した。
西川は10日にはYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に出演。「HOT LIMIT」を歌い上げた。日本列島も呼応するように気温が上がり、福岡は気温40度の酷暑日に迫る暑さとなった。“夏を刺激したのでは？”と水を向けられると西川は「ネタばっかり！イジりたくてしょうがないんでしょ！」と苦笑い。それでも「（『THE FIRST TAKE』が）出た後に梅雨明け宣言されたところもあって。僕のせいだな、と。酷暑になり、申し訳ございません！」と謝罪しつつ「熱中症対策をしっかりしてください！その時はロックアイスで！」と協賛会社の名前を入れつつ呼びかけていた。
試合後にはパフォーマンスも披露する。「夏だし、ということもあるので、それに向けて準備していた。たまたまいろんなものの時期が重なって。皆さんは『あれやるんでしょ？』と思われていますが…。その通りです（笑）。ご期待のものを、しっかりご用意しました」と意気込んでいた。
『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』は野球イベントの枠を超えた夏のエンターテインメント。この日だけの特別な演出や豪華ゲストによるパフォーマンスなどが行われる。入場者全員に「鷹祭 SUMMER BOOST 2026ユニフォーム」と応援フラッグを配布（※ビジター応援席はビジター応援グッズを配布）する。6月30日に初めて東京ドームで開催され、今年の『鷹祭 SUMMER BOOST』がスタートした。
■アーティスト一覧
7月1日（埼玉西武ライオンズ戦）：DJはThe BK Sound、アーティストはCrystal Kay
7月2日（埼玉西武ライオンズ戦）：DJはThe BK Sound、アーティストはDream Ami
7月3日（千葉ロッテマリーンズ戦）：DJはDJ KOO（from TRF）、アーティストはLittle Glee Monster
7月4日（千葉ロッテマリーンズ戦）：DJはDJ KOO（from TRF）、アーティストはTRF
7月5日（千葉ロッテマリーンズ戦）：DJはDJ KOO（from TRF）、アーティストはTHE RAMPAGE
7月10日（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）：DJはDJ KAORI、アーティストは家入レオ
7月11日（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）：DJはDJ和、アーティストは持田香織
7月12日（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）：DJはDJ和、アーティストはT.M.Revolution
【写真】豪快なフォームで登板したT.M.Revolution
最終日となった『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』。2024年に引き続き、大トリを西川が務める。試合前にはセレモニアルピッチに登場していたが「全然、自信がないです！見せかけだけの筋肉です」と話していたが、ノーバウンドで捕手役のミットに収まる華麗な投球を披露していた。投げ終わり、西川は「いつもブルペンで練習をさせていただくんですけど、なかなかうまくいかない。本番だと、ちゃんと形になるんですよ。野球経験がない割には投げられている方」と千両役者っぷりを発揮した。
試合後にはパフォーマンスも披露する。「夏だし、ということもあるので、それに向けて準備していた。たまたまいろんなものの時期が重なって。皆さんは『あれやるんでしょ？』と思われていますが…。その通りです（笑）。ご期待のものを、しっかりご用意しました」と意気込んでいた。
『鷹祭 SUMMER BOOST 2026』は野球イベントの枠を超えた夏のエンターテインメント。この日だけの特別な演出や豪華ゲストによるパフォーマンスなどが行われる。入場者全員に「鷹祭 SUMMER BOOST 2026ユニフォーム」と応援フラッグを配布（※ビジター応援席はビジター応援グッズを配布）する。6月30日に初めて東京ドームで開催され、今年の『鷹祭 SUMMER BOOST』がスタートした。
■アーティスト一覧
7月1日（埼玉西武ライオンズ戦）：DJはThe BK Sound、アーティストはCrystal Kay
7月2日（埼玉西武ライオンズ戦）：DJはThe BK Sound、アーティストはDream Ami
7月3日（千葉ロッテマリーンズ戦）：DJはDJ KOO（from TRF）、アーティストはLittle Glee Monster
7月4日（千葉ロッテマリーンズ戦）：DJはDJ KOO（from TRF）、アーティストはTRF
7月5日（千葉ロッテマリーンズ戦）：DJはDJ KOO（from TRF）、アーティストはTHE RAMPAGE
7月10日（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）：DJはDJ KAORI、アーティストは家入レオ
7月11日（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）：DJはDJ和、アーティストは持田香織
7月12日（東北楽天ゴールデンイーグルス戦）：DJはDJ和、アーティストはT.M.Revolution