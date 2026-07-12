【1泊4,950円】朝食付きでこのクオリティ!?大阪・鶴橋「FIVE HOTEL OSAKA」がコスパ最強すぎる
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【朝食付きホテル】開放感のあるコスパ最強のホテルで美味しい朝食を食べる」を公開した。大阪・鶴橋にある「FIVE HOTEL OSAKA」に宿泊し、そのコストパフォーマンスの高さと充実した設備を詳しく紹介している。
今回は楽天トラベルの割引プランを利用し、朝食付きで1泊4,950円という安さで宿泊。「大阪市内でも結構安い部類に入る」と評価している。1階のロビーは「想像していたより豪華な内装」で、2021年に開業したばかりということもあり、ユニットバスも含めて設備全体が新しくおしゃれなデザインとなっている。
今回宿泊した22平米のツインルームについては、「一般的なビジホに比べても広い」とコメント。ベッド周りや机にはコンセントが多く配置されており、利便性の高さも伺える。さらに、「ビジネスホテルとは思えないくらいめちゃくちゃ大きかった」という窓からのパノラマや、あべのハルカスを望むことができる広い屋上スペースなど、開放感のある空間を絶賛している。
翌朝の朝食ビュッフェは、1階の喫茶店「SHINE」で提供される。朝食としては珍しいシンプルな唐揚げやあんかけやきそばのほか、定番の焼きサバやサラダ、フルーツ、お粥など充実のラインナップが揃う。「唐揚げもあんかけ焼きそばもかなり美味しくて最高の朝食でした」と、大満足の様子を見せた。
「朝食込みで1泊5,000円を切るホテルとは思えないクオリティ」と、その充実ぶりを高く評価した今回の滞在。大阪・鶴橋エリアで宿泊先を探す際、価格と居心地の良さを両立した同ホテルは、非常に魅力的な選択肢となりそうだ。
今回は楽天トラベルの割引プランを利用し、朝食付きで1泊4,950円という安さで宿泊。「大阪市内でも結構安い部類に入る」と評価している。1階のロビーは「想像していたより豪華な内装」で、2021年に開業したばかりということもあり、ユニットバスも含めて設備全体が新しくおしゃれなデザインとなっている。
今回宿泊した22平米のツインルームについては、「一般的なビジホに比べても広い」とコメント。ベッド周りや机にはコンセントが多く配置されており、利便性の高さも伺える。さらに、「ビジネスホテルとは思えないくらいめちゃくちゃ大きかった」という窓からのパノラマや、あべのハルカスを望むことができる広い屋上スペースなど、開放感のある空間を絶賛している。
翌朝の朝食ビュッフェは、1階の喫茶店「SHINE」で提供される。朝食としては珍しいシンプルな唐揚げやあんかけやきそばのほか、定番の焼きサバやサラダ、フルーツ、お粥など充実のラインナップが揃う。「唐揚げもあんかけ焼きそばもかなり美味しくて最高の朝食でした」と、大満足の様子を見せた。
「朝食込みで1泊5,000円を切るホテルとは思えないクオリティ」と、その充実ぶりを高く評価した今回の滞在。大阪・鶴橋エリアで宿泊先を探す際、価格と居心地の良さを両立した同ホテルは、非常に魅力的な選択肢となりそうだ。
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