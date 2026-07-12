【Amazon プライムデー】GARMIN（ガーミン）のスマートウォッチが最大27%オフに

GARMIN

GARMIN(ガーミン) GPSランニングウォッチ Forerunner 570 最大約10日間の長時間バッテリー 超軽量 色鮮やかなAMOLED大画面ディスプレイ 80種類以上のマルチスポーツ対応 スピーカー＆マイク内蔵でランニング中の心拍数やペース・距離などの情報を音声通知 睡眠スコア 光学式心拍計搭載 Music機能 Android iOS対応 Suica機能搭載 防水【日本正規品】

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