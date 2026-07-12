【Amazon プライムデー】GARMIN（ガーミン）のスマートウォッチが最大27%オフに
GARMINは1989年、アメリカで誕生したGPS機器メーカーです。高精度なGPSトラッキングと充実した健康管理機能を備えたスマートウォッチは、ランニングや登山、ゴルフ、サイクリングなど多彩なアクティビティに対応。さらに、一部モデルではMIL規格準拠の堅牢な設計やソーラー充電による長時間バッテリーを実現しており、世界中のプロフェッショナルやアスリートから高い信頼を得ています。
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すべてのランナーをサポート。効率的なトレーニングができる機能搭載
朝起きた時に、睡眠、回復、トレーニングの概要、天気などの情報を一目でチェックできる「モーニングレポート」や、コースの詳細、天気、パフォーマンスに基づいてトレーニングのヒントや完走時間の予測を行い、次のレースの準備ができる「レースウィジェット」、おすすめワークアウトなど“走る人”にぴったりのスマートウォッチ。
スピーカー＆マイク内蔵で心拍数などの情報を音声通知
スピーカー・マイクを内蔵し、スマホとのペアリングでハンズフリー通話や音声アシスタントも利用可能なスマートウォッチ。音楽保存・再生やGarmin Pay(Suica対応)にも対応しているので、スマホなしでも身軽に走ることができます。
新機能「スマート起床アラーム」でスッキリ目覚める
睡眠に関する新機能として「スマート起床アラーム」が追加され、毎朝スッキリとした目覚めをサポート。眠りの浅いタイミングを見極めて起こしてくれるので、目覚めの質そのものを変えてくれます。他にも、関節周りのトレーニングをサポートするモビリティアクティビティや、ウォーキングプランを提案する機能が追加されました。
フルカラー地図とマルチバンドGNSSで正確なナビゲーション
フルカラーの日本詳細地形図が搭載されており、土地勘のない場所やレース中でも道に迷わないようにナビゲートしてくれます。GPSだけでなくGLONASSやGalileoなど複数バンドに対応し、街中のビル群や山間部でも位置情報のズレが少ない、信頼できる計測が可能です。
GARMIN(ガーミン)GPSランニングウォッチ Forerunner 965 【ロングバッテリー/超軽量/高精度GPS/色鮮やかなAMOLEDタッチディスプレイ/アプリと連携してデータ管理/睡眠スコア・Body Battery計測/Music保存機能 有・無/Android/iOS対応/Suica機能搭載/防水/日本正規品】
84,800円 → 67,840円（20%オフ）
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スマートウォッチモードで最大16日間のロングバッテリー
1度の充電によるバッテリー稼働時間は、スマートウォッチモードで16日間（常時点灯6日間）、バッテリー節約モードで21日間、GPSモードで42時間（常時点灯30時間）のロングバッテリー仕様。高度な睡眠トラッキング、HRVステータスなど24時間365日の健康管理機能で心と身体の健康を見守るほか、必要に応じてすぐに使える明るいLEDフラッシュライトも搭載されています。
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Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M
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Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応
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Xiaomi Smart Band 10 シャオミ スマートウォッチ スマートバンド 1.72インチ大画面 21日間持続バッテリー 高輝度1500nits 24時間健康管理 心拍数 睡眠モニタリング 水泳 防水 LINE着信通知 iPhone&Android対応 ミッドナイトブラック
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HUAWEI Band 11 Aluminum Edition スマートウォッチ 8.99mm/17g薄型軽量ボディ アルミニウムケース 24時間睡眠管理 1500nits高輝度 1.62大画面 14日間持続バッテリー 情緒モニタリング LINE通知 ブラック
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