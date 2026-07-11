嘘でしょ!?「きゅうりの一本漬け」が30分で浸かるらしいから試してみた

夏野菜、食べていますか？なす、トマト、とうもろこし、きゅうりなど、おいしい野菜がたくさんあるこの時期。特にきゅうりは、安くて子どもも食べてくれる率が高いので、我が家ではよく使います。ただ、調理の仕方が一辺倒になりがち…

そんな悩みを抱えながらクックパッドを検索していたら、30分で漬かるきゅうりの一本漬けレシピを発見！一本漬けは一晩以上漬けておくイメージがあったので、作ったことがありませんでした。しかし、30分で完成するなら話は別です。気になりすぎたので、早速作ってみることにしました。

気になるレシピはこちら





コツは、割れない程度にきゅうりを叩くところと、冷凍庫に入れるところでしょうか。使う調味料は「白だし」のみ。こんな簡単に時短でできて、おいしく仕上がるなら神レシピと呼びたくなります。

早速作ってみる

1.きゅうりをよく洗い、ヘタを切り落とします。





2.塩をまぶしたら転がします。これをすることで、色が鮮やかに仕上がり、アクを抜いてくれます。





3.ピーラーで縞模様になるように皮を剥きます。この作業が意外と気持ちいい！





4.袋に入れて麺棒で叩きます。きゅうりが割れないように注意です。





5.白だしを加えたら冷凍庫に入れて、30分冷やして完成。簡単すぎます！





この際だから割り箸も刺してみる





30分後、冷凍庫から出してみると、シナっとしていい感じの一本漬けが出来上がっていました。





人生で初めて、きゅうりに割り箸を刺してみました。驚くほどスムーズに刺さる！割り箸が刺さると、「きゅうりの一本漬け」の雰囲気が一気に出ますね。

30分で浸かる神レシピ





比較として、30分冷蔵庫で冷やした一本漬けも作ってみました。食べ比べると味の差が歴然！

冷凍庫で冷やした一本漬けは、しっかり味が染みているのに対し、冷蔵庫で冷やした一本漬けは、きゅうりの青臭さが残っていて味も薄かったです。

こんなに手軽に一本漬けができるなら、おやつ・つまみとしても食卓にすぐ出せますね。この夏、ぜひ30分で浸かる一本漬け、作ってみてください。