◇W杯北中米大会準々決勝 ベルギー 1―2 スペイン（2026年7月10日 ロサンゼルス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会準々決勝が10日（日本時間11日）に行われ、ベルギー（FIFAランク8位）が欧州王者スペイン（同3位）に1―2と敗戦。世界屈指の守護神GKクルトワ（34＝レアル・マドリード）が負傷交代するなどアクシデント続出の展開のなか善戦するも、1―1の後半43分に失点。「黄金世代」4度目の挑戦は8強敗退で終わった。

「黄金世代」を擁し悲願の初優勝を狙うチームは試合前、スタメンに名を連ねていたMFティーレマンス（アストンビラ）がウォーミングアップ中に負傷するアクシデントが発生。代わって急きょMFファナケン（クラブ・ブリュージュ）が先発出場。米国戦で負傷交代し、右ヒザの前十字じん帯断裂という大ケガを負ったMFオナナ（アストンビラ）に続き中盤の強力メンバー2人を欠くことになってしまった。

試合は前半30分、FWオルモのシュートを守護神GKクルトワ（Rマドリード）が弾くも、こぼれ球をMFファビアンルイスに詰められ失点。リードを許す苦しい展開となったが同41分、FWデケテラーレが同点弾。DFカスタニュ（フラム）の右からのクロスに飛び込み、相手を競り合いながらも頭を合わせ2戦連発となる今大会3点目。

一方、W杯記録更新中だったスペイン代表GKシモンの無失点記録は649分でストップした。

1―1で迎えた後半15分、ついに“切り札”FWルカク（ナポリ）が途中出場。しかし同26分、今度はGKクルトワが負傷交代となるアクシデントが発生。急きょGKラマンス（マンチェスターU）が今大会初出場を飾り、ベンチ下がるGKクルトワが涙する場面があった。

すると同43分、DFクバルシのシュートをGKラマンスが弾くと、こぼれ球をMFメリノに詰められ失点。土壇場で決勝点を許し惜敗。

MFデブルイネ（ナポリ）、MFウィツェル（ジローナ）、FWルカク、GKクルトワ、DFムニエら「黄金世代」にとっては4度目のW杯挑戦となったがまたも頂点には届かず。過去最高成績3位と躍進した18年ロシア大会以来の4強進出とはならなかった。