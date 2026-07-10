おいしい「スイカ」を選ぶには？3つの注目ポイントをJA全農広報部が解説 皮の「しま模様」は2ヶ所に注目
夏に旬を迎えるフルーツの大定番といえば「スイカ」。スーパーの店頭に並んでいることも多く、思わず手に取ってしまう人もいるはず。そこで、おいしいスイカを選ぶためのポイントについて、JA全農広報部の公式インスタグラム（@zennoh_official）から紹介する。
【画像付きで解説】おいしい「スイカ」を選ぶ3つの注目ポイント ※3枚目
投稿では、スイカを「食べる“天然のスポーツドリンク”」と評し、「スイカは約90%が水分で、糖分やミネラルもバランスよく含まれているため、夏の熱中症対策や水分補給に最適」「実はトマトと同じ『リコピン』を含み、紫外線による肌ダメージ対策にも役立つといわれています。知っていましたか？」と含まれている栄養素や期待できる効果について解説。
おいしいスイカの見極め方については、3つのポイントを挙げ、次のように説明している。
【ポイント1】
■しま模様のコントラストがはっきり
黒いしま模様が濃く、緑色との境界線がくっきりしているものほど、光合成をしっかり行い甘みが強い傾向にあります。
【ポイント2】
■ツルの付け根のくぼみ
ツルの付け根のまわりが盛り上がり、付け根自体が少しへこんでいるものは、完熟して甘みが詰まっている証拠です。
【ポイント3】
■おしりの「へそ」に注目
底にある茶色い「へそ」をチェック！へそが大きすぎるものは熟しすぎていたり、小さすぎる（5円玉よりも小さい）ものはまだ未熟な場合があります。
【画像付きで解説】おいしい「スイカ」を選ぶ3つの注目ポイント ※3枚目
投稿では、スイカを「食べる“天然のスポーツドリンク”」と評し、「スイカは約90%が水分で、糖分やミネラルもバランスよく含まれているため、夏の熱中症対策や水分補給に最適」「実はトマトと同じ『リコピン』を含み、紫外線による肌ダメージ対策にも役立つといわれています。知っていましたか？」と含まれている栄養素や期待できる効果について解説。
【ポイント1】
■しま模様のコントラストがはっきり
黒いしま模様が濃く、緑色との境界線がくっきりしているものほど、光合成をしっかり行い甘みが強い傾向にあります。
【ポイント2】
■ツルの付け根のくぼみ
ツルの付け根のまわりが盛り上がり、付け根自体が少しへこんでいるものは、完熟して甘みが詰まっている証拠です。
【ポイント3】
■おしりの「へそ」に注目
底にある茶色い「へそ」をチェック！へそが大きすぎるものは熟しすぎていたり、小さすぎる（5円玉よりも小さい）ものはまだ未熟な場合があります。