役者ぶりを発揮したエムバぺ（10番）。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　７月10日に開催された北中米ワールドカップの準々決勝で、フランス代表モロッコ代表がアメリカのボストン・スタジアムで激突した。

　立ち上がりから押し込むフランスは28分、ハキミからボールを奪ってカウンターを炸裂させると、エムバペがペナルティエリア内でマズラウィに倒されてPKを獲得。エムバペ自らキッカーを務めるが、スピード、コースともに甘いキックをボノにストップされてしまう。

　前々回優勝、前々回準優勝のレ・ブルーは、35分にも鋭いカウンターを発動。ドゥエがビッグチャンスを迎えるも、再び35歳の名守護神に阻まれる。

　スコアレスが続くなか、60分にフランスがついに均衡を破る。エムバペがスーパーミドルシュートで鮮やかに右サイドネットを揺らした。これは流石にボノも止められなかった。27歳の絶対エースは今大会８点目で、アルゼンチンの英雄メッシと並んで最多タイとなった。
 
　名将デシャンのチームはさらに66分、速攻をデンベレが仕留め、あっという間にリードを広げる。

　まずは１点を返したいモロッコは必死に反撃を試みる。83分にはウナヒがミドルシュートを放つが、コースがいまひとつでGKメニャンに弾かれる。

　このまま２−０でタイムアップ。快勝したフランスが準決勝進出を果たした。次はスペイン対ベルギーの勝者と相まみえる。

　一方、モロッコは２大会連続で４強入りとはならなかった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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