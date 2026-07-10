エムバペがPK失敗を取り返す超絶弾→デンベレが追加点！フランスが２−０快勝で準決勝へ！モロッコは２大会連続で４強入りならず【W杯】
７月10日に開催された北中米ワールドカップの準々決勝で、フランス代表とモロッコ代表がアメリカのボストン・スタジアムで激突した。
立ち上がりから押し込むフランスは28分、ハキミからボールを奪ってカウンターを炸裂させると、エムバペがペナルティエリア内でマズラウィに倒されてPKを獲得。エムバペ自らキッカーを務めるが、スピード、コースともに甘いキックをボノにストップされてしまう。
前々回優勝、前々回準優勝のレ・ブルーは、35分にも鋭いカウンターを発動。ドゥエがビッグチャンスを迎えるも、再び35歳の名守護神に阻まれる。
スコアレスが続くなか、60分にフランスがついに均衡を破る。エムバペがスーパーミドルシュートで鮮やかに右サイドネットを揺らした。これは流石にボノも止められなかった。27歳の絶対エースは今大会８点目で、アルゼンチンの英雄メッシと並んで最多タイとなった。
名将デシャンのチームはさらに66分、速攻をデンベレが仕留め、あっという間にリードを広げる。
まずは１点を返したいモロッコは必死に反撃を試みる。83分にはウナヒがミドルシュートを放つが、コースがいまひとつでGKメニャンに弾かれる。
このまま２−０でタイムアップ。快勝したフランスが準決勝進出を果たした。次はスペイン対ベルギーの勝者と相まみえる。
一方、モロッコは２大会連続で４強入りとはならなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エムバぺ半端ないって！惚れ惚れするスーパーゴール
立ち上がりから押し込むフランスは28分、ハキミからボールを奪ってカウンターを炸裂させると、エムバペがペナルティエリア内でマズラウィに倒されてPKを獲得。エムバペ自らキッカーを務めるが、スピード、コースともに甘いキックをボノにストップされてしまう。
前々回優勝、前々回準優勝のレ・ブルーは、35分にも鋭いカウンターを発動。ドゥエがビッグチャンスを迎えるも、再び35歳の名守護神に阻まれる。
名将デシャンのチームはさらに66分、速攻をデンベレが仕留め、あっという間にリードを広げる。
まずは１点を返したいモロッコは必死に反撃を試みる。83分にはウナヒがミドルシュートを放つが、コースがいまひとつでGKメニャンに弾かれる。
このまま２−０でタイムアップ。快勝したフランスが準決勝進出を果たした。次はスペイン対ベルギーの勝者と相まみえる。
一方、モロッコは２大会連続で４強入りとはならなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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