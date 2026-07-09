れいわ新選組・山本太郎代表が9日に記者会見を行い、同党の代表を辞任することを発表した。

【映像】辞任を表明する山本太郎氏、表情もややほっそり

山本氏は今年1月、病気の治療を理由に議員辞職、代表の職は継続していたが、昨年10月に大分市内の東九州自動車道でレンタカーを運転中、制限速度を69キロ超える149キロで走行し、道路交通法違反で検挙。今年5月に運転免許停止処分を受けたことが、後に発表されていた。

会見冒頭、山本氏は「生き急いでいるといえば山本太郎なんですけれども、スピード違反という法令違反までして生き急いではならないのは当たり前の話。大幅な速度超過を行ったことに関して私自身反省をしています。大変申し訳ありませんでした。私、山本太郎はれいわ新選組の代表を辞任します。国会で活動する国政政党の代表、そして自分自身も国会議員を目指すという取り組みから山本太郎は引退します。速度超過だけではございません。私自身の健康問題という部分もあります」と、政界引退についても言及した。

また、山本氏とともに活動してきた大石晃子共同代表も、執行部解散に伴い離党を表明。「執行部がリセットになるので、その後、私は党に戻りません。山本太郎体制の終了とともに、党を離れてそれで終わりになります。その後は、疲れたので休みたいと思います」と述べた。

（ABEMA NEWS）