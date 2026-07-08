「このままでは誰も幸せにならないとの思いから……」

6月23日に最終回を迎えたフジテレビの連ドラ「夫婦別姓刑事」。7月1日配信の「週刊文春 電子版」は、同ドラマで主演の佐藤二朗が、撮影現場で同じく主演の橋本愛へのハラスメント行為に及んだとの“疑惑”を報じた。今回、佐藤が初めて「週刊新潮」のインタビューに応じ、彼の知りうる限りの全てを語った。

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【写真を見る】睡眠障害が悪化し、「抑うつ状態」と診断されたという佐藤二朗 憔悴しきった様子だった

佐藤はまず謝罪の言葉とともに、インタビューを受けた動機についてこう語った。

「このたびは、僕が主演を務めたドラマの撮影現場でのトラブルがこれほど大きな騒動となり、皆さまにご迷惑をかけてしまったことを誠に申し訳なく思っております。いわれのない誹謗中傷が相次いでいます。このままでは誰も幸せにならないとの思いから、あくまで僕自身の視点ではありますが、何が起きていたのかをご説明するためインタビューを受ける決心をした次第です」

「橋本さんの事務所は当初、日常的なシーンで想定される接触はOKだとしていた」

一連の騒動の中で焦点の一つとなっている、身体接触があった翌日に佐藤が橋本の楽屋をアポなしで訪れたことについて、佐藤はこう振り返る。

「この日（編集部註：橋本との身体接触があった翌日の3月23日）、たしかにチーフプロデューサーの男性から呼ばれました。そして、初めて橋本さんのトラウマについて知らされ、身体的な接触を控えるように要請されました。そこで僕は彼に『ならば、具体的にはどのような接触がいけないのでしょうか』と質問をしたんです。ところが、明確な答えは返ってこなかった。結局、曖昧な言い方でごまかされてしまいました。チーフプロデューサーは橋本さんの事務所に振り回されているように見えました」

チーフプロデューサーは、橋本サイドから「日常的な場面のお芝居については特段、接触制限の問題を気にされなくても大丈夫ですよ」と撮影前に伝えられていた旨を佐藤に説明。

「つまり、橋本さんの事務所は当初、日常的なシーンで想定される接触はOKだとしていた。にもかかわらず、僕の指が橋本さんの顎に触れてしまったことが大きく問題視されたのです。僕からすれば身体接触の可否の基準が途中で変わったようにしか思えませんでした。なぜ、フジは現場を適切に仕切り、一貫した基準をきちんと設けることができなかったのでしょうか」

その後に続く佐藤の言動に関しても、彼が語る真実と文春報道やフジテレビの声明との間には大きなギャップがある。相当な剣幕で橋本に「あなたは役者をやるべきではない！」とまくし立てたとされるが、一部の言葉だけが切り取られており、怒声を浴びせたような事実もなく、共演者とのわだかまりをなくし、関係を修復しようと努めていたことが、その証言からは浮かび上がってくる。

7月9日発売の「週刊新潮」では、騒動後の心身の不調、事態の収束を心から願う気持ちなど、6ページにわたって佐藤へのインタビューの全文を掲載する。

さらに、新潮QUEで配信中の【「フジテレビ」で起きた「橋本愛」とのハラスメント騒動――渦中の当事者「佐藤二朗」は何を語ったのか】では、佐藤氏の証言をより詳しく報じている。新潮QUEでは、100分にわたる独占インタビューの全文が掲載された「週刊新潮の最新号（電子版）」を1日早く配信している。

「週刊新潮」2026年7月16日号 掲載