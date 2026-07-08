大型で非常に強い台風9号は、10日(金)から11日(土)頃にかけて勢力を保ったまま、沖縄に最も接近するでしょう。先島諸島を直撃する可能性が高く、猛烈な風や猛烈なしけが予想されます。早めの備えをしてください。

台風9号 非常に強い勢力で沖縄に接近

大型で非常に強い台風9号は、今日8日(水)午前6時フィリピンの東にあって、1時間におよそ25キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルです。最新の予想では、10日(金)から11日(土)頃にかけて非常に強い勢力を保ったまま沖縄に最も接近し、石垣島など先島諸島を直撃する可能性が高くなっています。





風の予想

風の予想です。



【風向・最大風速(最大瞬間風速)】

9日(木)

沖縄本島地方 東の風 15メートル (25メートル)

大東島地方 東の風 15メートル (25メートル)

宮古島地方 北東の風 15メートル (25メートル)

八重山地方 北東の風 15メートル (25メートル)



10日(金)

沖縄本島地方 東の風 20メートル (30メートル)

大東島地方 東の風 18メートル (30メートル)

宮古島地方 東の風 30メートル (45メートル)

八重山地方 北東の風 35メートル (50メートル)



一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹き、外出は困難になる見込みです。風が強まる前に頑丈な建物の中に移動し、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。風が強まる前に早めの対策をしてください。

波と雨の予想

波と雨の予想です。



【波の高さ】いずれもうねりを伴う

8日(水)

沖縄本島地方 4メートル

大東島地方 5メートル

宮古島地方 4メートル

八重山地方 3メートル



9日(木)

沖縄本島地方 6メートル

大東島地方 6メートル

宮古島地方 7メートル

八重山地方 6メートル



10日(土)

沖縄本島地方 10メートル

大東島地方 7メートル

宮古島地方 12メートル

八重山地方 12メートル



【24時間降水量(多い所)】

10日(金)6時から11日(土)6時まで

宮古島地方 120ミリ

八重山地方 200ミリ



海上は台風接近前から大しけとなり、うねりを伴う高波に厳重な警戒が必要です。また、先島諸島と沖縄本島地方では、10日(金)から11日(土)頃は警報級の高潮となるおそれがあります。

先島諸島は台風本体の雨雲がかかり、雨量が多くなるでしょう。警報級の大雨になるおそれもあり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

高波や高潮に備えて

沿岸部では、台風による高波や高潮の恐れがありますので、次の3つのことに注意しながら、備えることが必要です。



1つめは、何より、高波や高潮の恐れがある海岸周辺には、近づかないようにしましょう。海や船の様子が心配でも、見に行くのは、絶対に止めてください。



2つめは、大潮の時期や満潮時刻を確認しておきましょう。台風による高波や高潮が、満潮時刻と重なると、海岸周辺の道路の冠水や浸水など、被害が大きくなる恐れがあります。



3つめは、安全に行動できるうちに、避難(移動)しましょう。波しぶきが護岸設備を越えて、海沿いの道路に押し寄せると、冠水して通行が危険になる恐れがあります。通行止めや速度規制などの交通情報は、こまめに確認して、早めに避難してください。