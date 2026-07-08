意外と知らない産後の真実。大らかだったママが「神経質」に激変する理由
12人産んだ助産師HISAKOが、YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」にて、「【産後に性格激変】おおらかだった私はドコ？神経質な自分にお疲れのママへ」と題した動画を公開した。動画では、出産前はおおらかだった女性が、産後に些細なことが気になる神経質な性格へと激変してしまう理由について解説している。
動画の冒頭でHISAKOさんは、出産後に「こんな私は私じゃない」と神経質になった自分に戸惑うママたちからの相談が多いと明かす。その背景として、人間が「生物学的早産」で生まれてくることを挙げた。他の哺乳類は生まれてすぐに立ち上がるが、人間の赤ちゃんは1歳3か月頃になってようやく自立への第一歩を踏み出すという。この未熟な状態で生まれてくる我が子の命を守るため、母親は五感を研ぎ澄ませ「警戒心MAX」になる必要があると説明。「真っ当な本能が息づいているから」こそ、不安になるのは当然の生物学的な反応だとした。
さらに、我が子を「命がけで守りたい」という強い愛情も神経質さに拍車をかける要因であると語る。幸せになってほしい、失敗しないでほしいという強い思いが、不安や過敏さとして表れるのだという。HISAKOさん自身も、12人目を出産した後に赤ちゃんの排泄物の色が気になり、1か月健診までに小児科を4回も受診したエピソードを披露。助産師としての冷静な自分と、母親としての不安な自分がせめぎ合った経験を明かし、誰もが通る道であることを強調した。
終盤では、神経質になってしまう自分を変えようとするのではなく、それだけ「愛している証拠」だと受け入れることの大切さを説く。子どもが成長し、言葉で痛みを伝えられるようになれば自然と心も緩んでいくとして、「今不安であることは、我が子を全力で守って愛している証拠」と温かいエールを送り、動画を締めくくった。
動画の冒頭でHISAKOさんは、出産後に「こんな私は私じゃない」と神経質になった自分に戸惑うママたちからの相談が多いと明かす。その背景として、人間が「生物学的早産」で生まれてくることを挙げた。他の哺乳類は生まれてすぐに立ち上がるが、人間の赤ちゃんは1歳3か月頃になってようやく自立への第一歩を踏み出すという。この未熟な状態で生まれてくる我が子の命を守るため、母親は五感を研ぎ澄ませ「警戒心MAX」になる必要があると説明。「真っ当な本能が息づいているから」こそ、不安になるのは当然の生物学的な反応だとした。
さらに、我が子を「命がけで守りたい」という強い愛情も神経質さに拍車をかける要因であると語る。幸せになってほしい、失敗しないでほしいという強い思いが、不安や過敏さとして表れるのだという。HISAKOさん自身も、12人目を出産した後に赤ちゃんの排泄物の色が気になり、1か月健診までに小児科を4回も受診したエピソードを披露。助産師としての冷静な自分と、母親としての不安な自分がせめぎ合った経験を明かし、誰もが通る道であることを強調した。
終盤では、神経質になってしまう自分を変えようとするのではなく、それだけ「愛している証拠」だと受け入れることの大切さを説く。子どもが成長し、言葉で痛みを伝えられるようになれば自然と心も緩んでいくとして、「今不安であることは、我が子を全力で守って愛している証拠」と温かいエールを送り、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数61万人