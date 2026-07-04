3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）が3日、Xで喜びの報告を投稿。ファンの間で、過去のSNS投稿が“匂わせ”だったと話題になっている。

【映像】大森元貴の“匂わせ”投稿

2026年3月14日にInstagramで、カリフォルニアにあるディズニーランドの写真を投稿していた大森。スパイダーマンの服を着てポーズを決めるメンバーの若井滉斗（29）との楽しげな様子を公開し、「デート 楽しそう」「付き合いたてのカップルみたい」など、多くの反響が寄せられていた。

7月3日は、グループのXが更新され、「映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の日本版主題歌をMrs. GREEN APPLEが担当します。新曲タイトルは『Brand New』」と報告。マーベルスタジオの社長で、映画の製作総指揮を務めるケヴィン・ファイギ（53）との4ショットを公開した。マーベル作品の大ファンだという大森もXを更新し、「楽しみだな〜 早く届けたいなあ」と、喜びをつづった。

今回の報告にファンからは、「朝からびっくりしたー」「すごい おめでとうございます」といった祝福のコメントをはじめ、3月に投稿されたInstagramに対し、「匂わせだったの!?まさかのまさかの!?」「点と点が線でつながりまくってる」など、驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）