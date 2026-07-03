「人生で初めてクレカ審査が通った」最大12億円借金のかつみ♥さゆり、完済への道筋が見えた今

“ボヨヨ～ン”のフレーズでおなじみのめおと漫才コンビ「かつみ♥さゆり」。今年で結婚30周年を迎えた2人だが、一時は12億円を超えたと思われた多額の借金を、夫婦で力を合わせて返済し続けてきた。しかしそんな返済生活にもついに“ゴール”が見えてきたという。数々の苦難を越えてきた2人の現在とは――。〈前後編の後編〉

【画像】多額の借金を抱えながらも挙げた結婚式の様子

暗闇でもがき続けた借金返済生活に、ようやく「ゴール」が見えた

最大で12億の借金があったというお笑いコンビ「かつみ♥さゆり」の2人。毎日ただひたすら借金返済に明け暮れていたが、最近ようやく“完済”までの道のりが見えてきたそうだ。

「9年ほど前に、とある銀行さんがそれまで抱えていた借金をまとめて借り換えしてくださったおかげで、金利が１％前後に収まったんです。

かなり肩の荷がおりましたし、これで私が81歳、かつみさんが87歳の時に完済するという予定がたち、やっとゴールが見え始めました。

いままで暗闇の中でがむしゃらにもがいていただけだったのが、ゴールが見えることがこんなにも嬉しいことなのかと、やっと実感しているんです」

さらに借り換えができたことで、人生で初めてクレジットカードの審査が通ったのだとか。

「今までクレジットカードの審査は落ちることが当たり前でしたので、最近になってようやく審査が通ったことは嬉しかったですね。

でも持ったら持ったで使い方がよくわからんくて、結局いまでも現金で払うことが多いです。

例えば、いまだにスーパーに行ってお会計の時にカードのタッチ決済をする方法がわからなくて、“カードどこにタッチしたり、差し込んだりすればええんやろ”となってしまって……。なんか世の中の人が当たり前にできていることにまだついていけてないんですよ。

この前なんて、かつみさんが通販サイトでクレジットカード決済したら、なぜか同じ靴が6足届いたことがあって(笑)。かつみさんもクレジットカードの決済システムがまだよくわかってないんです」

完済まであと24年、いまは2人して長寿のためのサプリを飲んで長生きしようと頑張っているそうだ。

夫婦生活も今年で30周年を迎えたが、借金返済という重圧のなかでも、夫婦仲を保てている円満の秘訣とは何なのだろうか。

「やっぱりこれまでたくさんの苦難を共にしてきたことは、通常の夫婦とはまた違う、特別な絆が生まれた理由かなと思いますね。

鉄は打たれれば打たれるほど強い鋼になりますよね。私たち夫婦も、借金という存在に打たれまくったことで強固な絆が出来上がった気がします。

メディアでは言えないような修羅場も多く経験してきましたし、なにより借金という2人にとっての“共通の敵”がいたことで、私たち夫婦が対立せずに、一緒に力を合わせて戦ってこれたんじゃないかなと。

感覚的には、2人で“借金”というラスボスを倒すロールプレイングゲームをしているような気持ちでした。借金を次々返済するごとに、私たちの経験値も増えてレベルアップする、そんな感じなんです」

お金が無いなかでも光るさゆりの美貌！ “さゆり流・美の秘訣”は？

多額の借金を前にしても、常に笑顔を絶やさず明るいさゆりだが、最近では56歳とは思えない“美魔女ぶり”が話題となることも。さゆりの若さの秘訣とは？

「これまで節約生活が当たり前で、あまりお腹いっぱい食べられることがなかったんですけど、たまたまとあるテレビ番組で、食事のたびに満腹の状態になるまで餌を与えた猿と、腹八分目くらいまでの餌しか与えない猿を比較した実験について放送されていたんです。

その内容によると、腹八分目までしか食べなかった猿のほうが歳をとっても肌ツヤがよく、抜け毛も少なかったそうなんです。これを見て、“私が若く見られる原因はこれやったんや！”って思って、まさにこの猿の実験を人間で証明したのが私なんじゃないかと(笑)。

お腹いっぱい食べられなかったことが、若く見られることにつながっていたのかもしれないです」

美脚を保つためにエステなどに通っているのかと思いきや、まさかそんな“ボンビー美容法”があったとは驚きだ。

ちなみに夫のかつみも同じく今年63歳とは思えない若々しい見た目で、なんと白髪はいまだにめったに生えないんだとか。2人の若々しい肉体は、切実な生活事情のおかげだったのだろうか……。

そして苦しい借金生活を耐え抜いてきたさゆりは、同じく借金を抱えた人々にこんなエールを送る。

「いま借金で苦しい思いをされている方に言いたいのは、“空の天気が毎日変わるように、人生のお天気も必ず変わる”という事です。

今日が雨でも、明日はきっと晴れ。そして雨の日々があるから花が咲く。すべて無駄じゃないですし、ずっと同じ状況なんてことは絶対ないです。

あと、もし夜に不安やあきらめの気持ちがよぎったら、いっぺん寝てみてくださいね。寝て起きて太陽の光を浴びると、昨日のどよ～んとした気持ち、不思議と忘れられますから！」

――これまで30年以上、多額の借金に立ち向かい、夫婦2人で成長してきたかつみとさゆり。2人の人生の天気は“雨模様”から確実に“快晴”へと向かっているようだ。

前編はこちらから

取材・文／瑠璃光丸凪（A4studio）