¤À¤«¤éËãÀ¸ÂÀÏº¤Ï"°¦»ÒÅ·¹Ä"¤òÀäÂÐÁË»ß¤·¤¿¤¤¡ÄÅçÅÄÍµÌ¦¤¬ÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿Ž¢¼¹Ç°¤ÎÀ¯¼£²È¤ÎºÇ½ªÌÜÅªŽ£
¢£À¯Áè¤Î¶ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Ä¼¼ÅµÈÏ²þÀµ
¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ï¡¢º£¤äÀ¯¼£¾å¤ÎÁè¤¤¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¿¡£
Åö½é¤Ï¡ÖÀÅëí¤Ê´Ä¶¡×¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£¤ä¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅµ·¿¤¬¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç²þÀµ°Æ¤Ë¹ç°Õ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤¬°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Î·ëº§¸å¤Î¿ÈÊ¬ÊÝ»ý¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µìµÜ²È¤«¤é¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö15ºÐ°Ê¾å¤È¤¹¤ëÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¡£·ë¶É¡¢¿ô¤Ë¾¡¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Ë¶þ¤·¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢²þÀµ°Æ¤ÎÀ®Î©¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡ÒŽ¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È·ëº§¤¹¤ë¿Í¤Ê¤¤Ž£È¯¸À¤Ç¥Ð¥ì¤¿¡ÄÅçÅÄÍµÌ¦¤¬ÆÉ¤ß¼è¤Ã¤¿Ž¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¶¯¤¤¾Ç¤ê¤ÈÃË·ÏÃË»Ò¤ÎÌµÍý¶ÚŽ£¡Ó¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¯ÉÜ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂ¦¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÍÜ»Ò¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ï¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î»ñ³Ê¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î·Ð°Þ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÍÜ»Ò¤ËÆþ¤ë¿ÍÊª¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¤Û¤¦¤ÏÊÌ¤Î¿ÍÊª¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤òÍÜ»Ò¤È¤·¤Æ¹Ä¼¼¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤Ç¡¢2¤Ä¤ÎÀªÎÏ¤¬¸¢ÎÏÆ®Áè¤ò¤¯¤ê¹¤²¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¤½¤ì¤Ï¡¢Æ£¸¶»á¤¬ÀÝ´ØÀ¯¼£¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤¿Ê¿°Â»þÂå¤ò»×¤ï¤»¤ë¡£¤¢¤Î»þÂå¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ·ì¤âÎ®¤µ¤ì¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£ËãÀ¸ÂÀÏº»á¥µ¥¤¥É¤Î±£¤µ¤ì¤¿»×ÏÇ
¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ²þÀµ¤ÎÆ°¤¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉûÁíºÛ¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤ÏÆ£¸¶»á¤Ë¤¿¤È¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ÎÀèÊÜ(¤»¤ó¤Ù¤ó)¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢À¯¼£³Ø¼Ô¤Î¸æ¿ßµ®»á¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù7·î¹æ¤Ç¤Îºî²È¤ÎÎÓ¿¿Íý»Ò»á¤È¸µ¼óÁê¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤È¤ÎÅ¤ÃÌ¤Ç¡¢¡Ö»°³ÞµÜùî¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¤ËÍÜ»Ò¤¬¼è¤é¤ì¤¿¤é¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤¬Å·¹Ä¤Î³°ÀÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ÎÆ£¸¶»á¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
»°³ÞµÜùî¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¤Î¿®»ÒÈÞ¤ÏËãÀ¸»á¤Î¼Â¤ÎËå¤Ç¤¢¤ë¡£Æ£¸¶»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿Æ£¸¶Æ»Ä¹¤¬Åµ·¿¤À¤¬¡¢Ì¼¤òÄ«Äî¤Ë²Ç¤¬¤»¡¢Å·¹Ä¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤òÅ·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸¢ÎÏ´ðÈ×¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£
¤½¤ÎºÆ¸½¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤¬¡¢ÍÜ»Ò¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÃË¤Î»Ò¤Ê¤é¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸æ¿ß»á¤Î»ØÅ¦¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿¡£
Í¿ÅÞ¤Î´Ö¤Ç¹ç°Õ¤Ï¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Î¹Ä¼¼ÅµÈÏ²þÀµ°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÄìÎ®¤ËÍÜ»Ò¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÅ·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¡¢ËãÀ¸¥µ¥¤¥É¤Î»×ÏÇ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤ÎÌîË¾¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¹Ä¼¼¤È¤Î´Ø·¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËãÀ¸»á¤ÎÌîË¾
¸½ºß¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡¢º£¤ä¿ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢¤½¤ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤ÎÎ©¤¿¤Ê¤¤¡Ö¹ÄÂ²¿ô¤ò¤¤¤«¤Ë³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Î·ëº§¸å¤Î¿ÈÊ¬ÊÝ»ý¤È¡¢µìµÜ²È¤«¤éÍÜ»Ò¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢ÍÜ»Ò°Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤«»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤ä½÷·ÏÅ·¹Ä¤Î¼Â¸½¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
À¤ÏÀ¤Ï¡¢½÷ÀÅ·¹Ä¤ä½÷·ÏÅ·¹Ä¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤ì¤òÁË(¤Ï¤Ð)¤ß¤¿¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íª¿Î¿Æ²¦¤ÎÀè¤Ë¡¢ÍÜ»Ò¤Î»Ò¤ÎÂ¨°Ì¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤â¡¢ËãÀ¸»á¤Ê¤É¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÅª¤Ï¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
¤â¤·ÍÜ»Ò¤Î»Ò¤¬¾ÍèÅ·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤¿¸ùÀÓ¤ÏËãÀ¸»á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£85ºÐ¤ÎËãÀ¸»á¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í´Ö¤Ï¡¢¤È¤«¤¯¼«Ê¬¤òÉÔ»à¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡£
ËãÀ¸»á¤ÎËå¤Î¿®»ÒÈÞ¤¬¡¢»°³ÞµÜ²È¤Î´²¿Î¿Æ²¦¤Ë½é¤á¤Æµáº§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1972Ç¯2·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤´²¿Î¿Æ²¦¤Ï26ºÐ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿®»ÒÈÞ¤Ï¤Þ¤À16ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¹¤°¤Ë·ëº§¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¡¢ËãÀ¸»á¤ÏËãÀ¸¥»¥á¥ó¥È¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¶È²È¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë½éÅöÁª¤¹¤ë¤Î¤Ï1979Ç¯¡¢39ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¿®»ÒÈÞ¤¬´²¿Î¿Æ²¦¤Èº§Ìó¤··ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¡¢1980Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÇËãÀ¸»á¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢º£Æü¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¹ñÌ±¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡ÖÊ¿°Â»þÂå¤ÎÆ£¸¶»á¡×
´²¿Î¿Æ²¦¤È¿®»ÒÈÞ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤ÏÉË»Ò¡¦àö»Ò½÷²¦¤Î»ÐËå¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÃË»Ò¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢½©¼ÄµÜ¡¢Íª¿Î¿Æ²¦¡¢¾ïÎ¦µÜ¤Ë¼¡¤°Âè4°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤ÎÃË»Ò¤¬ÉË»Ò¡¦àö»Ò½÷²¦»ÐËå¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢30Âå¤«40Âå¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¼ÁÅª¤Ë¾ÍèÅ·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤¹¤ë2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÃË»Ò¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËãÀ¸»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿·Á¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢µìµÜ²È¤«¤é¤ÎÍÜ»Ò¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¹¤Ç¤ËÍÜ»Ò¤È¤Ê¤ë¸õÊä¤¬Æâ¡¹¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
Ëå¤¬¹Ä¼¼¤Ë²Ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤ÊÌîË¾¤òËãÀ¸»á¤¬Êú¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½Âå¤ÎÆ£¸¶»á¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¸æ¿ß»á¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿¿Áê¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¡¢¹ñÌ±¤¬Ë¾¤à¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Å·¹Ä¤ä¹ÄÂ²¤¬Ë¾¤à¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤É¤³¤«¤Ç·ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¹ÄÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢¹ñÌ±¤äÅ·¹Ä¡¢¹ÄÂ²¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ìµ¼«³Ð¤ËÊø²õ¤µ¤»¤¿ÃË·Ï·Ñ¾µ¤Îº¬µò
¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤¼15ºÐ°Ê¾å¤È¤¤¤¦Ç¯ÎðÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡ÈÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤«¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÆó¤Äµó¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢°ì¤Ä¤Ï¤½¤ÎÇ¯Îð¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÈðëîÃæ½ý¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤ËÆþ¤ëÇ¯Îð¤¬Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¡¢¹Ä¼¼¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤ËÍÜ»Ò¤Ë¹Ô¤±¤Ð´Ä¶¤Ë½ç±þ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¹Ä¼¼Æâ¤Ç¤Î¶µ°é¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹2026Ç¯6·î30ÆüÉÕ¡Ë
¡ÖÁá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¡Ö»á¤è¤ê°é¤Á¡×¤È¤¤¤¦¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤¢¤ë¤³¤È¤ï¤¶¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿²È¤Î²ÈÊÁ¤ä·ì¶Ú¤è¤ê¤â¡¢°é¤Ã¤¿´Ä¶¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¿ÍÊª¤Î¿Í³Ê¤ä¹ÔÆ°¤Î»ÅÊý¤òµ¬Äê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ä°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃË·Ï¤Ë¤è¤ë·Ñ¾µ¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿·ì¶Ú¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡¢¡Ö¹Ä¼¼¤Ë°é¤Ä¡×¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ì¤À¤È¡¢ÃË·ÏÃË»Ò¤Ç¤Î·Ñ¾µ¤òÀäÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤¹¤ë¼çÄ¥¤Îº¬Äì¤¬Êø¤ì¤ë¡£¤Ï¤«¤é¤º¤âÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼çÄ¥¤Îº¬µò¤òÆÍ¤Êø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£º¬µò¤¬¶Ë¤á¤ÆÇö¼å¤Ê¹Ä¼¼ÅµÈÏ²þÀµ°Æ
°é¤Á¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Å·¹Ä¤ËºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Å·¹Ä²È¤Ë°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¡¢¤½¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤â¡¢°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤ÏÅ·¹Ä¤Î·ì¶Ú¤â°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼¡¤ÎÅ·¹Ä¤Ë¤Ï°¦»ÒÆâ¿Æ²¦¤¬ºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Áá¤¯ÍÜ»Ò¤ËÆþ¤ê¡¢¹Ä¼¼¤Ç°é¤Ä¤Ê¤é¤Ð¡¢·ì¶Ú¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÈÌ¤ÎÍÜ»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢·ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌä¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢µìµÜ²È¤«¤é¤ÎÍÜ»Ò¤Ï¡¢·ì¶Ú¤Ç¤Ï¼¼Ä®»þÂå¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÈÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î°ìÈÌ¹ñÌ±¤¬¹Ä¼¼¤ËÍÜ»Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼ã¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¤½¤Î´Ä¶¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¡¢µìµÜ²È¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ëÉ¬Á³À¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢Èà¤È²ñÃÌ¤·¤¿ËãÀ¸»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò²¡¤·ÄÌ¤·¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ²þÀµ°Æ¤Îº¬Äì¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
Í×¤Ï¡¢ÃË·ÏÃË»Ò¤Ç¤Î·Ñ¾µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Îº¬µò¤Ï¶Ë¤á¤ÆÇö¼å¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¸«²ò¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÏªÄè¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¢£¹ÄÂ²¤ò¡ÖÆ»¶ñ¡×¤È¤ß¤Ê¤¹»þÂåºø¸í¤Î°Õ¼±
ÃæÁ¾º¬¹°Ê¸»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Å·¹Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢·ëº§¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢È¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿ä¿ÊÇÉ¤«¤é¤Ï¡¢¼º¸À¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº¬µò¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÛ£Ëæ¤Ê¤³¤È¤¬¼¡¡¹¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·¹Ä¤â¤½¤ì¤Ë°ÛÎã¤Î¸ÀµÚ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢º£¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¡¢¹Ä¼¼¤Îº£¸å¤Îºß¤êÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊË¡²þÀµ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿µ¿¤¤¤µ¤¨À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÝ´ØÀ¯¼£¤Î»þÂå¤«¤é¤½¤¦¤À¤¬¡¢À¯¼£¤Î¼Â¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Å·¹Ä¤ä¹ÄÂ²¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖÆ»¶ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸¢ÎÏ¤ÎÊÝ»ý¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¡×¤·¤«´Ø¿´¤¬»ý¤¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢Å·¹Ä¤ä¹ÄÂ²¤¬½é¤á¤Æ²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤¬À®Î©¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢Å·¹Ä¤Ï¡Ö¾ÝÄ§¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢À¯¼£¤«¤é°ìÊâ°ú¤¤¤¿¾ì½ê¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢À¯¼£²È¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°Õ¼±¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÅ·¹Ä¤ä¹ÄÂ²¤Î°ÕÌ£¡¢¤½¤ì¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤Ë¤Ïº¬ËÜÅª¤ËÌµ´Ø¿´¤Ê¤Î¤À¡£
¤¤¤ä¡¢Ìµ´Ø¿´¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬¡¢ÍÜ»Ò¤Ë¹Ä°Ì¤ò·Ñ¾µ¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤Å·¹Ä¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£ËãÀ¸»á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÜ»Ò¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÍÜ»Ò¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¯À¯¼£²È¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ì¤Íè¤Ë²Òº¬(¤«¤³¤ó)¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ÎÆ»¶Ú¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙ°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ö»á¤è¤ê°é¤Á¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
----------
ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ê¤·¤Þ¤À¡¦¤Ò¤í¤ß¡Ë
½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È
ÊüÁ÷¶µ°é³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Æ±µÒ°÷¸¦µæ°÷¤òÎòÇ¤¡£¡ØÁò¼°¤Ï¡¢Í×¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¤³¦½¡¶µ»Ë¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¡¶µÊÌ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¡¢¡Ø¿·½¡¶µ Àï¸åÀ¯Áè»Ë¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È ÅçÅÄ ÍµÌ¦¡Ë