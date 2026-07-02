【オフィス潜入】就活生必見！「毎日来たくなる」Sansanの凄すぎるオフィス環境とは
就職活動に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【オフィス潜入】実力主義？ホワイト？急成長SaaS「Sansan」のオフィスが凄すぎた...｜Sansan株式会社・オフィス・AI・IT・面接・渋谷サクラステージ」と題したショート動画を公開した。動画では、急成長を遂げるSansan株式会社のオフィスを訪れ、就活生とともに「毎日来たくなる」というその充実した環境の実態を紐解いている。
案内役の社員とともに一行がまず足を踏み入れたのは、緑が印象的な開放感のあるスペースだ。配置されている植物はすべて本物を使用しているというこだわりの空間に、出演者も思わず「空気がすごい新鮮な感じがしますね」と感嘆の声を漏らす。続いて、会議室「Sora」へと移動すると、窓の外には東京タワーや渋谷の街を眼下に収める絶景が広がっている。周囲に高いビルがあまりないという高層階ならではの眺望に、「ここで会議できたらめっちゃ楽しみになりそう」と就活生も目を輝かせた。
さらに動画後半では、社員同士の交流を目的としたスペース「Park」を紹介する。ここでは定時以降、お酒やソフトドリンクを毎日3本まで無料で飲めるという驚きの制度が明かされた。終業後に社員が集まり、ワイワイと飲みながらコミュニケーションを図ることで、部署や役職を超えた円滑な関係構築に一役買っているという。
単に業務をこなす場所というだけでなく、本物の植物を用いたリフレッシュ空間や、社員の交流を自然に促す仕掛けが随所に散りばめられたSansanのオフィス。働きやすさと社内コミュニケーションを重視する同社の姿勢は、これからの企業選びにおける一つの重要な視点となりそうだ。
案内役の社員とともに一行がまず足を踏み入れたのは、緑が印象的な開放感のあるスペースだ。配置されている植物はすべて本物を使用しているというこだわりの空間に、出演者も思わず「空気がすごい新鮮な感じがしますね」と感嘆の声を漏らす。続いて、会議室「Sora」へと移動すると、窓の外には東京タワーや渋谷の街を眼下に収める絶景が広がっている。周囲に高いビルがあまりないという高層階ならではの眺望に、「ここで会議できたらめっちゃ楽しみになりそう」と就活生も目を輝かせた。
さらに動画後半では、社員同士の交流を目的としたスペース「Park」を紹介する。ここでは定時以降、お酒やソフトドリンクを毎日3本まで無料で飲めるという驚きの制度が明かされた。終業後に社員が集まり、ワイワイと飲みながらコミュニケーションを図ることで、部署や役職を超えた円滑な関係構築に一役買っているという。
単に業務をこなす場所というだけでなく、本物の植物を用いたリフレッシュ空間や、社員の交流を自然に促す仕掛けが随所に散りばめられたSansanのオフィス。働きやすさと社内コミュニケーションを重視する同社の姿勢は、これからの企業選びにおける一つの重要な視点となりそうだ。
YouTubeの動画内容
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