決勝T1回戦前の発言が波紋

サッカー日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルに1-2で敗れ、世界の頂への挑戦を終えた。試合前の塩貝健人の発言に、ブラジル・サポーターが反応。塩貝ではない「けんと」のインスタグラムにもポルトガル語のコメントが殺到する事態となっている。

塩貝は決勝T1回戦前、ブラジルは昔は強かったなどといった趣旨の発言をし、それがブラジルにも伝わっていた。

ブラジル・サポーターらから、塩貝のインスタグラムの1つの投稿に100万近いコメントがつくなど異常事態に。さらに同じ「けんと」の名を持つFC東京の橋本拳人のインスタグラムにもコメントが殺到。橋本はストーリー機能で、「ブラジルの方からすごいメッセージくるんですけど僕何かしましたか？」と困惑をつづった。

俳優・山崎賢人のインスタグラムもブラジル・サポーターからとみられるコメントで荒れる事態に。「ブラジルの一人のフォロワーとして、お詫びします」などのコメントもあった。

塩貝は1次リーグ初戦のオランダ戦は後半39分に途中出場。その後、チュニジア戦、スウェーデン戦、ブラジル戦は出番がなかった。



（THE ANSWER編集部）