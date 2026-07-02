タクシー、セダンが間一髪で回避

NEXCO東日本は2026年5月29日、公式SNSを更新し、高速道路での逆走事故の様子を捉えた動画を公開しました。

この事案が発生したのは2026年5月11日の午前4時ごろ、場所は京葉道路の上り線「9.7kp付近」です。この地点は花輪ICと船橋ICのちょうど中間にあたります。現場は2車線に加えて花輪ICからの合流車線が1車線あり、ゆるやかなカーブはあるものの、全体的に見通しは非常に良い区間です。

【動画】ええぇぇ… これが京葉道路で起きた「逆走事故」の動画です！

公開された動画では、まだ夜が明けきらない暗い状況が確認できます。朝のラッシュ時を中心に激しい渋滞が発生するこの区間ですが、早朝ということもあり交通量はまばらでした。

映像が始まって2秒ほどで、前方に明るいライトが見えてきます。カメラは上り線の東京方面、つまり船橋IC側を映しているため、通常であれば見えるのはクルマのテールランプのはずです。しかし、そのライトは徐々にこちらへ接近し、逆走している姿がはっきりと見えてきます。逆走車は、どうやら真ん中の車線を走行しているようです。

次の瞬間、順走してきたタクシーが画面に現れ、逆走車と対面する形となりました。タクシーは逆走車の発見が遅れたようで、車体が前方に沈み込むほどの急ブレーキをかけると同時に、とっさに左へハンドルを切り、なんとか衝突を免れました。

さらに、タクシーの後方からは右車線を走るセダンが近づいてきました。こちらのクルマは逆走車の存在に早く気づいていたとみられ、画面に映った時点ですでにブレーキをかけています。正面衝突を回避するため、下り線とを隔てる中央分離帯側へ寄っていく様子も確認できました。

この2台の順走車と衝突しかけながらも、逆走車は速度を落とすことなくそのまま進み続けます。下り線のクルマと並走するという異常な状況や、そもそも自身が逆走しているという事実を認識していないのでしょうか。逆走車はそのまま画面から走り去り、動画は終了します。

NEXCOによると、この逆走車両に起因する事故が発生したとのことです。幸いにも、大事には至らなかった模様ですが、NEXCOはSNSの投稿で「万が一目的のインターチェンジを通り過ぎてしまっても、無理なUターンや、バック（後退）は絶対におやめください。慌てず、次の料金所でスタッフにお申し出ください」と強く注意を呼びかけています。

もし高速道路で逆走車を見つけた場合は、まず十分に速度を落とし、ハザードランプを点灯させて左側に寄り、衝突を避けることに専念してください。安全を確保した後、速やかに110番や道路緊急ダイヤル「＃9910」、最寄りの非常電話で通報することが必要です。通報がなければ逆走車はさらに先まで走り続け、事故のリスクが非常に高まるため、一刻も早い連絡が大切です。

通報があれば、交通機動隊や高速パトロールカーが緊急出動するのに加え、道路情報板に「逆走車有」などと表示されたり、ハイウェイラジオで通行中のクルマに注意が促されたりします。また、逆走車が走行中、あるいは走行を続けると予測される区間を通行止めにする規制が実施されることもあります。

NEXCOの投稿について、ネット上やSNSでは「恐すぎる」「ヒヤッとした」など、もし自分が遭遇していたらと思うと身の毛がよだつという反応や、「堂々と走っていますね。呆れました」と、逆走車のあまりの危機感の無さに呆れる声が多く見受けられます。

また、非常に危険な行為であることから「逆走は厳罰化して、違反者はもっと世間に晒されるべき」「殺人未遂として扱うべきレベル」「即刻免許を取り消すべき」「二度と運転させないでほしい」といった、現行の処分よりもはるかに厳しい罰則を求める声が多く上がっています。

高速道路でこのような表示や案内を見聞きした際は、前方に十分注意を払い、いつでも衝突を避けられるような運転を心がけましょう。