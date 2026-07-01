《サッカー日本代表の皆さん、本当にお疲れさまでした。胸を張って、笑顔で帰ってきてください》

7月1日、自身のインスタグラムにこのように綴ったのは、小泉進次郎防衛大臣（45）。サッカーW杯の決勝トーナメントでブラジルに1-2で敗れた日本代表に向けてエールを送った。

小泉大臣といえば、先日の日本vsオランダの試合に際してもインスタグラムを更新し、オランダ大使館内で試合を観戦したことを報告するなど、サッカーへの関心を発信していた。

だが、今回の投稿でネット上のユーザーを大いに驚かせたのが、小泉大臣との2ショットに写っていた“ある人物”だ。

「小泉大臣が投稿した写真で、日本代表のユニフォームを着た彼のとなりに写っていたのが、なんとお笑いコンビ・アンタッチャブルの山崎弘也さん（50）だったのです。同投稿で小泉大臣は《ご縁があって私が大ファンのザキヤマ（山崎弘也）さんと応援する日もありました。サッカーが繋いでくれるご縁を感じた日々でした》と綴っていました。

じつは山崎さんもサッカーゲーム『eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS』で世界一になったこともあるほどのサッカー好き。とはいえ、この意外な組み合わせに、X上では《ザキヤマが閣議に出席したのかと思った》《ザキ山さんのファンだったとは驚きました》《し、進次郎!?》など、“なぜこの2人が…？”という驚きの声が相次いでいましたね」（スポーツ紙記者）

日本の防衛大臣と人気お笑い芸人という思いがけないペア。しかし、じつは2人は“ある人物”を介して以前から親交が深いのだという。

「進次郎さんの妻である滝川クリステルさん（48）です。滝川さんは、‘17年から’21年まで教養バラエティ番組『教えてもらう前と後』（TBS系）という番組でMCを務めていましたが、不定期レギュラーゲストとしてザキヤマさんも同番組に頻繁に出演していたのです」（制作関係者）

同番組内では、滝川と山崎の仲睦まじい姿が放送されることも。前出の制作関係者が続ける。

「‘19年8月の放送では、同年に進次郎さんとの結婚を発表した滝川さんを祝って、山崎さん主導で“滝めぐり”のパワースポットツアー企画が放送されたことも。同番組内では、新婚だった滝川さんと山崎さんが即興コントに挑戦する一幕もありましたね。

もともと滝川さんと親しかったこともあり、この番組がきっかけとなって山崎さんは彼の“大ファン”だという夫の進次郎さんとも仲良くなったのでしょう。とはいえ、山崎さんは普段は政治に関する発信をあまりしないだけに、この組み合わせの2ショットはなかなか見慣れないですね（笑）」

愛妻が呼び込んだ意外な縁が2人を繋いでいた――。