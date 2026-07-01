【ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5】 7月2日～9月14日 開催

東京ディズニーランドは、7月2日から9月14日までイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」を開催する。7月1日にプレビューイベントが公開され、その詳細が明かされた。本稿では現地での様子を写真とともにお伝えする。なお、グッズ情報については別稿にてご紹介しているので合わせてご覧いただきたい。

スタンプラリーが開催！ 完全クリアでTDL仕様「ロルカナ」バズがもらえる

まず大きな内容として、手持ちのスマートフォンを使って参加する「トイフレンズスタンプラリー」が開催される。こちらはウエスタンランドやワールドバザール、トゥモローランドにウッディやバズ・ライトイヤーたちが待つスポットが6カ所登場するというもので、各スポットを巡ってデジタルスタンプを集めていく。

各スポットには「ピクサー・ボール」があり、スマホをタッチするとスタンプを集めることができる。すべてのスポットを巡ってスタンプを6個集めると、オリジナルシールがプレゼントされる。

東京ディズニーランド内にバズたちのミニ立像が登場している

近くにはピクサー・ボール型のチェックポイントが。スマホのNFC機能で読み込むとスタンプを押せる

スタンプを6個集め、さらにスペシャルミッションもクリアすると、トレーディングカードゲーム「ディズニー・ロルカナ」の東京ディズニーランドオリジナル仕様カード「バズ・ライトイヤー -スペース・レンジャー-」がプレゼントされる。

チェックポイントはトゥモローランドやウエスタンランドが中心。30分ほどあればすべてを回ることができる。スペシャルミッションの内容はあえてここでは書かないが、思わず足を運びたくなるようなユニークなものとなっている。ぜひチャレンジしていただきたい。

そのほかのミニ立像たち。それぞれかわらしく仕上がっており、現地を訪れたらぜひ直接ご覧いただくといいだろう

オリジナルシール

スペシャルミッションをクリアするともらえるカード。「ディズニー・ロルカナ・トレーディングカードゲーム」で使用できる1枚で、東京ディズニーランドオリジナル仕様のバズ・ライトイヤーとなっている

トゥモローランドにバズが50体！ ウエスタンランドには的あてゲームが登場

スタンプラリー以外にも、トゥモローランドとウエスタンランドには「トイ・ストーリー」関連のフォトスポットやイベントが開催されている。

トゥモローランドでは、壁面に「トイ・ストーリー5」のフォトスポットや、バズ50体がズラリと並んだ壁面が登場。特にバズの壁面は写真を撮る人などが多数いて、人気のスポットとなっていた。

ウエスタンランドではボールや水鉄砲を使用した2種類の的あてアクティビティが登場。子ども向けの気晴らしスポットとなっていて、休憩がてら楽しむといいだろう。

トゥモローランドのフォトスポット

50体のバズが目の前に現われる

ウエスタンランドの的あては無料で楽しめるアクティビティとなっている

レストラン「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」も「トイ・ストーリー」の特別装飾が施されている

【JTB】東京ディズニーリゾートへの旅

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