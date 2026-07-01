紗栄子、パートナーの“毛事情”に持論「私全然…なんでもいい」
2児の母でタレント・実業家の紗栄子（39）が、7月1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。女性メンバーのみで“脱毛トーク”に花を咲かせた。
【動画・写真】「パパに似てイケメン」紗栄子が公開した長男＆次男の“顔出し”ショット
スタッフから「男子禁制 ムダ毛ケアトーク」とこの日のお題が発表されると、紗栄子は「男子禁制？まだそういう時代？」と聞き返し、「道休家はオープンだからメンズとも話すよ、息子たちとも」と明かした。
男性の“毛事情”についてどう思うかというところから、話はスタート。紗栄子は、男性は「通常見える部分、手足とか、胸とか、ギャランドゥと言われるところから、VIOもそうだし…そう思うと男性って毛むくじゃらだね（笑）」と総括。
一方で「私全然、どこにでも、別に相手に対してはあっていい。ひげだろうが、眉毛つながっててもなんでもいい」と明かし、「それは私がシェービングして、ちょっと脱毛してあげればいいから。こっちでカスタマイズできるんだったらその方がいいかも」と明かした。また、胸毛についても「元気いっぱいに出てるのは『ちょっとどうしよう』って考えるかもしれないけど、でも似合ってればいいのよ、その人に」と持論を展開した。
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スタッフから「男子禁制 ムダ毛ケアトーク」とこの日のお題が発表されると、紗栄子は「男子禁制？まだそういう時代？」と聞き返し、「道休家はオープンだからメンズとも話すよ、息子たちとも」と明かした。
男性の“毛事情”についてどう思うかというところから、話はスタート。紗栄子は、男性は「通常見える部分、手足とか、胸とか、ギャランドゥと言われるところから、VIOもそうだし…そう思うと男性って毛むくじゃらだね（笑）」と総括。