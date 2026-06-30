【レベル1からのまんが教室 まんが描こっ島（まんがかこっとう）】 6月30日公開

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集英社は、遊びながらマンガの描き方を学べる完全無料Webサイト「レベル1からのまんが教室 まんが描こっ島（まんがかこっとう）」を6月30日にオープンした。PC、タブレット、スマートフォンから利用できる。

本サイトは、少女マンガ誌「りぼん」とマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」、少年マンガ誌「最強ジャンプ」による合同企画として誕生した。3編集部が合同でマンガの描き方サイトを制作するのは初の試みとなる。

□「レベル1からのまんが教室 まんが描こっ島」公式webサイト

遊びながらマンガの描き方が学べる

サイトでは、キャラクター作りやストーリー構成、ネーム、作画といった一連の工程を、ゲームや動画を通じて段階的に体験できる。サイト内はストーリー仕立てになっており、ユーザーは編集者キャラクター（新人編集・もっちゃん、先輩編集・カメカメ、ベテラン編集・ゆーじぃ）たちとともに島を巡りながら、マンガ作りのスキルを自然と身に付けられる。

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「冒険のじゅんび」

心理テストでマンガ家タイプを占ったり、人気マンガのコマを並べてみたり、人気マンガのシーンに合う吹き出しを選んだり、最強の武器やオリジナルキャラを描いてみたり、そんなミニゲームで遊びながらマンガ作りの第一歩を体験できる。

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(C) 香純裕子／集英社

「ネタさがし」

自己分析ができる「しつもんガチャ」や、キャラの見た目とセリフを組み合わせる「ワンカットキャラメーカー」、ランダムに出てくるワードから物語のあらすじを考える「カード合体」で、描きたいマンガのネタを探すことができる。

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(C) 在間りしん／集英社

「キャラの島」

魅力的なキャラクター作りを学ぶ島。マンガ家描き下ろしイラストからキャラの内面を想像したり、SNS風のワークシートを書きこんだりして、キャラクターのアイデアを膨らませることができる。

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「ストーリーの島」

1コマ～4コママンガの展開を大喜利的に考えてストーリーを研究したり、コミックスのあらすじや帯を考えながらストーリーの売りを探ったり、あらすじ作りを体験。「小学生マンガ大賞」で審査員を務めたことのある、朝香のりこ氏・いしかわえみ氏・天野明氏・みかわ絵子氏・岡野剛氏など、19名の豪華作家陣のインタビューも公開される。

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「ネームの島」

マンガの設計図であるネーム作りを体験できる。3媒体で活動中のマンガ家による描き下ろしの8ページオリジナルネームや、2ページのネームができるまでのリアル実況動画などを参考にして、ネームの描き方を学ぶことができる。

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「原稿の島」

キャラやストーリー、ネームを実際に「原稿」にする方法を学べる島。アナログ作画とデジタル作画に分けて、動画でコツやテクニックを紹介する。作画でつまずきがちなポイントも項目別にレクチャー。各媒体のマンガ家の絵をなぞって練習できる作画シートも用意されている。

(C) 加太潤一／集英社

(C) 熊乃すず／集英社

(C) 虹沢羽見／集英社

「ちょうせんの城」

マンガが完成したら次のステップへ。マンガ投稿の仕方や投稿先などをレベルに合わせて案内する。

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【3編集部からのメッセージ】

「りぼん」「少年ジャンプ＋」「最強ジャンプ」の3編集部は、未来のまんが家が一人でも多く生まれるような環境を作りたいと考えています。これまでも小学生による力作を「りぼん」や「少年ジャンプ＋」「最強ジャンプ」に数多く掲載してきました。まだまんがを描いたことがない・まんがの描き方がわからない・まんがを描くのってむずかしそう……と思っている1人でも多くの方が、このサイトをおとずれて“はじめての1作”を描きあげることを期待しています。そして「まんが描こっ島」が、未来の大ヒット作家の、まんが家人生の大冒険の船出（ふなで）になることを願っています。