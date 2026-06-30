大谷のルーキーカードで史上最高額を記録

世界にたった1枚しか存在しない大谷翔平投手の激レアカードが、米国での公開オークションに出品され、256万2229ドル（約4億1400万円）という超高額で落札された。メジャーの顔として凄まじい人気を誇るスーパースターが叩き出した金額に、日米のファンから「うわっ」「クレイジーだ」など驚愕の声が溢れた。

MLB公式サイトのブライアン・マーフィー記者が29日（日本時間30日）、落札の詳細を記事にまとめた。今回、歴史的なプライスがついたのは、エンゼルス時代の“投手・大谷”がデザインされた「Topps Chrome Superfractor」のルーキーカード。同記者は「オークションハウス『ゴールディン・オークションズ』によると、ショウヘイ・オオタニの2018年『トップス・クローム・スーパーフラクター』ルーキーカードは、10点満点中9.5点と鑑定されたもので、公開オークションにて256万2229ドル（約4億1400万円）で落札された」と伝えた。

さらに「このカードは『1-of-1』であり、製造されたのは世界にたった1枚しか存在しないということを意味する」と、希少価値にも言及。同オークションハウスも、今回の落札額が大谷のルーキーカードとしては公開オークションにおける史上最高額になったと発表しており、トレーディングカード史にその名を刻む歴史的な取り引きとなった。

規格外な市場価値に、ファンは開いた口が塞がらない様子。SNS上には「うわっ」「クレイジーだ」「MLBカードが4億円超え!!」「激アツだ」「ワオ!!」「ロサンゼルスのスポーツアイコンにとって、クレイジーな夜だ」など驚きを隠せない書き込みが見られ、ドジャース移籍後もその価値を高め続ける大谷を称えていた。（Full-Count編集部）