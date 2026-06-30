ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』に登場するオリジナル新バンド・Canna Lilyが、初となるライブ＜Canna Lily 1st ONE-MAN LIVE「未明に咲く花」＞を、2026年6月26日に東京・代官山UNiTにて開催した。

最速先行にてチケットがソールドアウトとなった本ライブだが、会場には満員の観客が熱量高くCanna Lilyの登場を待つ姿があった。満を持して幕を開けたライブは、先日MVが公開されたばかりの「残像の高鳴り」からスタートし、会場のボルテージを一気に高める。演奏を終え、初めて観客の前に姿を見せたCanna Lilyのメンバーたちは、緊張を隠せない様子で顔をほころばせながら最初の挨拶を行った。

初々しいトークの後、ピアノの旋律が印象的な楽曲「自由への奔走」、そして力強いボーカルから始まる「君にささげる未来」を立て続けに披露。Canna Lilyの実力を存分に見せつける怒涛の展開に、観客も熱量を途切れさせることなく拳を振り上げる。

その後は、ドラム＆ベースソロの流れから、自分の信念を貫く気持ちを歌う「変わらない世界と歌(未明に咲く花 Ver.)」、前を向いて進んでいく歌詞が印象的な「今を超えて」といった新曲を次々に演奏して観客を虜に。曲の合間のMCパートでは、初ライブの感想やこれからの活動に対する思いをそれぞれが言葉にしていた。

ワンマン公演はもちろんのこと、バンドとして初のライブということで全楽曲が初披露となるライブだったが、彼女たちのポテンシャルの高さを十分に見せつけ、今後の活躍を大いに期待させる一夜となった。

またライブの最後に、2＜2nd ONE-MAN LIVE＞を2026年9月5日に開催すること、さらにはCanna Lilyアーティストサイトの開設が発表された。現在、ライブのオフィシャル先行抽選受付を実施中なので、是非チェックしていただきたい。なお詳細は、順次Canna Lily公式Xアカウントより発表となる。

◾️セットリスト

＜Canna Lily 1st ONE-MAN LIVE「未明に咲く花」＞

2026年6月26日（金）東京・代官山UNiT 1.残像の高鳴り

2.自由への奔走

3.君にささげる未来

4.Ba & Dr Solo

5.変わらない世界と歌(未明に咲く花 Ver.)

6.キズナ

7.今を超えて EN.1 自由への奔走

EN.2 変わらない世界と歌

EN.3 残像の高鳴り(未明に咲く花 Ver.)

◾️＜Canna Lily 2nd ONE-MAN LIVE「枯れ歌の情景」＞ 日時：2026年9月5日（土） 東京・WWW X

一部 OPEN 14:00 / START 15:00

二部 OPEN 18:30 / START 19:30

出演者：Canna Lily（早坂 莉寧、箭野 結羽、椎名 在音、佐野 櫻、紫乃月 姫咲） ▼チケット

オフィシャル先行：6月26日（金）21:00〜7月5日（日）23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/canna-lily-t/

◾️1stデジタルシングル「残像の高鳴り」

2026年6月19日（金）リリース

配信URL：https://lnk.to/ZANZOUNOTAKANARI

◾️ゲーム『ガールズバンドクライ First Riff』作品情報 〈Canna Lily プロフィール〉

Gt.星 亜矢芽（CV. 早坂 莉寧）

Vo.橘田 楓（CV. 箭野 結羽）

Dr.千ヶ崎 竜胆（CV. 椎名 在音）

Key.雪志摩 ナズナ（CV. 佐野 櫻）

Ba.榊原 紫苑（CV. 紫乃月 姫咲） 「がむしゃら」な足跡から咲くロックンロールバンド。心枯れる運命に翻弄されようとも、諦め悪く足を踏み出す気概を備えている。そんな不格好な花びらたちが泥臭く掻き鳴らした衝動は、いずれ鮮やかな花となる。 ▼ゲーム情報

タイトル ：「ガールズバンドクライ First Riff」

ジャンル ：？？？

リリース日 ：未定

著作権表記 ：©東映アニメーション © DONUTS

配信形式 ：（予定）スマートフォン（iOS、Android）