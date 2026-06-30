食べる力を育むギフトが支援につながる！ EDISONmama「寄付付きフォーク＆スプーン」

記事ポイント EDISONmama寄付付きお食事グッズ2010年発売、累計約880万本突破3柄を1,320円の化粧箱付きで展開 EDISONmama寄付付きお食事グッズ2010年発売、累計約880万本突破3柄を1,320円の化粧箱付きで展開

ケイジェイシーが展開するベビー＆キッズブランドEDISONmamaは、6月の食育月間に合わせ、購入が子どもたちへの支援につながる社会貢献プロジェクトを紹介しています。

対象商品「寄付付きフォーク＆スプーン」は、子どもの「食べる力」を育むとともに、売上の一部を活用して支援が必要な子どもたちをサポートする施設や団体へ寄付を行う取り組みです。

持ち手部分に北欧調のイラストをプリントした、化粧箱付きのお食事グッズです。

EDISONmama「寄付付きフォーク＆スプーン」

商品名：寄付付きフォーク＆スプーン print価格：1,320円(税込)柄：あにまる、おはな、きょうりゅう仕様：化粧箱付き取り組み：売上の一部をエジソンママ商品に形を変え、乳児院や子ども支援施設・団体へ寄付

「寄付付きフォーク＆スプーン」は、子どもが「自分で食べる」ことを応援するEDISONmamaのフォーク＆スプーンシリーズの商品です。

フォークは麺類をしっかりキャッチしやすく、スプーンはお皿の底まですくいやすい独自形状です。

持ち手部分には北欧調のイラストが入り、子どもの目を惹きながら食卓にもなじむデザインになっています。

食育月間に考える「食べる力」

毎年6月は食育月間です。

食育は、栄養を摂ることだけではなく、食事を楽しみ、自ら食べる力を育むことでもあります。

乳幼児期は、食事を通じて手指の使い方を学び、自立心や達成感を育む大切な時期です。

EDISONmamaは、「思いやりをカタチに」をコンセプトに、20年以上にわたり子どもたちの成長や発達に寄り添う商品づくりを続けています。

売上の一部を商品に変えて届ける支援

本プロジェクトでは、対象商品の売上の一部をエジソンママ商品に形を変え、乳児院や子ども支援施設・団体への寄付を行っています。

寄付先のひとつである二葉乳児院は、さまざまな事情により家庭で生活することが難しい乳幼児を養育する施設です。

寄付を通じて、子どもたちの日々の生活や成長を支えるお手伝いを行っています。

施設からは、「食」を通じた子どもたちの成長や発達を支えるうえで大きな力になっているとの声が寄せられています。

成長やシーンに合わせて選べるフォーク＆スプーンシリーズ

シリーズ：フォーク＆スプーン発売：2010年シリーズ累計販売数：約880万本発売期間：15年以上

EDISONmamaの「フォーク＆スプーン」シリーズは、子どもが食べ物を口まで運びやすく、最後まできれいに食べられるよう設計されています。

形状は意匠登録を取得しています。

「自分で食べたい！」という気持ちを「できた！」という成功体験につなげる工夫が、家庭でのお食事時間に寄り添います。

北欧調イラストの3柄と化粧箱付き

柄：あにまる、おはな、きょうりゅう仕様：化粧箱付き用途：自宅用、出産祝いなどのギフト

「寄付付きフォーク＆スプーン」は、「あにまる」「おはな」「きょうりゅう」の3柄です。

北欧調のイラストが持ち手部分に入り、子どもの目を惹きながら食卓にもなじみます。

化粧箱付きのため、自宅用のほか、出産祝いなどのギフトにも選べます。

「きょうりゅう」と「おはな」のデザイン

「きょうりゅう」は、フォークとスプーンの持ち手に北欧調のイラストをプリントした柄です。

子どもの「自分で食べたい！」という気持ちに寄り添うお食事グッズとして使えます。

食卓になじむデザインで、毎日の食事に取り入れやすい仕様です。

「おはな」も、持ち手部分に北欧調のイラストをプリントしています。

フォークとスプーンの独自形状はそのままに、子どもの目を惹く見た目を加えた商品です。

化粧箱付きで、出産祝いなどのギフトにも使えます。

現役ママ・パパの声をもとにしたギフトボックス

商品：ギフトボックス種類：全8種類価格：3,890円〜16,500円状態：好評発売中

EDISONmamaでは、現役ママ・パパが実際の育児の中で「本当に助かった」「人に贈りたい」と感じたアイテムを、利用者の声をもとに選んだギフトボックスも展開しています。

アイテムを一つのギフトセットにまとめ、育児の負担軽減や毎日の使いやすさまで考えたものです。

予算や用途に合わせて選べます。

麺をとらえやすいフォークとすくいやすいスプーンが、手指を使って食事を進める時期の子どもに合わせた選択肢になります。

家庭用として毎日の食卓に取り入れるだけでなく、柄の違いや箱入り仕様から、育児中の家庭へ贈る食事まわりの品としても選びやすいものです。

EDISONmama「寄付付きフォーク＆スプーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. EDISONmama「寄付付きフォーク＆スプーン」はどのような商品ですか？

A. 子どもの「食べる力」を育むフォーク＆スプーンです。

売上の一部を活用し、支援が必要な子どもたちをサポートする施設や団体へ寄付を行う取り組みの対象商品です。

Q. 「寄付付きフォーク＆スプーン print」の柄は何種類ですか？

A. 「あにまる」「おはな」「きょうりゅう」の3柄です。

持ち手部分に北欧調のイラストをプリントし、化粧箱付きで展開されています。

Q. フォーク＆スプーンシリーズにはどのような形状の工夫がありますか？

A. 麺類をしっかりキャッチしやすいフォークと、お皿の底まですくいやすいスプーンの独自形状です。

これらの形状は意匠登録を取得しています。

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