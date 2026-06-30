JP ナビゲーションをスキップ 検索 作成 9+ アバターの画像 【値上げに備えよ！】スマホは今買うべきなのか？ 値上がり激しい最中の買い時をズバリ解説します。

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネルで「【値上げに備えよ！】スマホは今買うべきなのか？ 値上がり激しい最中の買い時をズバリ解説します。」を公開した。動画では、インフレによるデバイス価格の高騰が続く中、今スマートフォンを買い替えるべきかについて、独自の分析と明確な提言を行っている。



戸田氏はボーナスシーズンやプライムデーといったセールの時期を迎え、スマホの買い替えを検討する人が多い現状に触れつつ、「今年は本当に値上がりがすごい」と強い危機感を示す。すでにMacやiPadの価格上昇を的中させている同氏は、今秋に発表されるとみられる次期iPhoneについても、値上がりはほぼ確実だと予測する。



さらに戸田氏は、iPhoneの値上げはAndroidスマホにも波及すると指摘。ディスプレイやチップ、メモリなどの内部部品は、OSに関わらず各メーカーが共通の市場から調達しているためだ。現在販売されている現行機種については「1年とか1年半とか、もしかすると2年ぐらい前に調達している」ため価格が維持されているものの、これから登場する新機種については「間違いなく値段上がっていく」と断言し、業界全体がコスト高に耐えきれない構図になっていると解説した。また、1円スマホのような格安端末についても、使い物にならないか、存在自体がなくなる可能性があると懸念を示した。



動画の最後に戸田氏は、不要な買い替えは推奨しないとした上で、「現行モデルが手ごろな価格でほしいならば急いで買った方がいい」と結論づけた。最新機種の機能に期待するなら値上がり覚悟で待つべきとしつつも、少しでもお得に手に入れたい視聴者へ向けて、現在の市場環境を見極めた賢明な選択を強く呼びかけている。