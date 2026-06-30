『スーパーマン』『スーパーガール』に続く2027年公開予定のDCユニバース映画『マン・オブ・トゥモロー』は、ジェームズ・ガン監督の最高傑作になるかもしれない？そう語るのは、ガン作品を最も近くで見てきた人物のひとり、ジェニファー・ホランドだ。

ホランドは、ドラマ「ピースメイカー」や映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』でエミリア・ハーコート役を演じているほか、ガン監督の妻でもある。DCスタジオ共同代表として新DCユニバースを率いるガンの仕事ぶりを、公私にわたって間近で見てきた存在だ。

すでに撮影が始められている『マン・オブ・トゥモロー』について、米でホランドはその映像の「ものすごく、ものすごく多くの部分を観ました」と明かし、「本当に楽しみにしています」とコメント。まだ完成版は観ていないと前置きしつつも、「ジェームズの最高傑作かも……私にとっていちばん好きなジェームズの映画になるかもしれません」と語った。

ホランドはさらに、「この映画が大好きなんです。観客が観るのが楽しみ。いろいろな意味でステップアップしているように感じます」と絶賛している。なお、同取材時点でガンは本作の撮影をまだ終えていないという。

『マン・オブ・トゥモロー』は、『スーパーマン』（2025）に続く新たなスーパーマン映画。ガンが脚本・監督を務め、デイヴィッド・コレンスウェットがクラーク・ケント／スーパーマン役、ニコラス・ホルトがレックス・ルーサー役で続投する。報道によれば、本作ではスーパーマンとルーサーが、より大きな脅威を前に手を組むことになるという。

新DCユニバースにとって、『マン・オブ・トゥモロー』は重要な局面を担う一本となる。2025年の『スーパーマン』は批評・興行の両面で好調なスタートを切った一方、現在公開中の『スーパーガール』は米国初週末興収がやや低調な出足に。DCスタジオ共同代表のピーター・サフランは、同作が興行面で期待に届かなかったことを認めつつも、作品はスタジオにおける「より広く、長期的な戦略」の一部であり、その方針には引き続き自信を持っていると語っていた。

その意味でも、ガン自身が再びスーパーマンを手がける『マン・オブ・トゥモロー』に寄せられる期待は大きい。『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：VOLUME 3』などで知られるガンのフィルモグラフィにおいても、ホランドは本作に特別な手応えを感じているようだ。

『マン・オブ・トゥモロー』は2027年7月9日に米国公開予定。

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