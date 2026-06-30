久保建英、復帰叶わず涙の敗退「辛いというより申し訳ない気持ち」
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
初戦オランダ戦での左膝負傷からの復帰は叶わず、日本代表MF久保建英(ソシエダ)の北中米W杯は無念の幕切れとなった。試合後、涙を浮かべていた久保は「みんな最後、同点を信じていたのですぐにはわぁとはならなかったけど、徐々にみんなが泣いているのを見て終わってしまったんだなと悲しい気持ちになった」と心境を口にした。
久保は初戦オランダ戦で先発出場し、後半12分にMF中村敬斗の同点ゴールをアシストしたが、続く接触プレーで左膝を負傷。その後は懸命なリハビリを続けていたが、3試合ぶりのベンチ入りを果たしたブラジル戦も出場できるコンディションではなく、ベンチで敗退の瞬間を迎えた。
体調不良のためホテルで見守るしかなかった前回大会のクロアチア戦とは異なり、ベンチで仲間を後押しすることはできたものの不完全燃焼の幕切れ。それでも久保は試合後、取材エリアでは気丈に言葉を紡いだ。
「僕は見ていた側の人間だけど、すごく誇らしかったなと思います。最初からベタ引きであわよくばという展開ではなく、カウンターで何度か脅かすシーンもあったし、日本人らしさがすごく詰まった展開になっていて、結果が全てだとは思うけど、僕は個人的にすごく感動しました」
自身の経過も「いち早くチームに戻るためにやれることはやっていた」と悔いはなく、出場した選手たちの戦いぶりを「みんなもみんなで僕が離脱しようが、遠藤選手が離脱しようが、これまでもケガでいない選手もいるけど、そのぶん次に出てくる選手が不在を感じさせないプレーをしてくれた」と称賛。ベスト32敗退という結果も「最後のところであと30秒で失点してしまって、そういうゴールに笑う日もあれば泣く日もあるので、今回は相手側に転んだのかなと思った」と静かに受け止めた。
一方、自身の感情としては「一番はチームメート、監督、いつも僕を応援してくれている家族、いろんな人たちに、今回は誰も悪くはないと思うけど、個人的にすごく申し訳ないなと思う。大事な時に僕がいたら何かを変えられたというつもりはないけど、今まで僕のことを信じてくれたいろんな人たちに申し訳ない」と悲痛な思いも口にした。
ピッチに立つことのできなかった無念は計り知れないが、「辛いというよりは、チームメートに申し訳ない気持ちが一番ある」と言葉を続けた久保。「どうしようもないことで、準備を怠ったとかそういうことではないけど、持っていないと言われればそれまで。他にW杯に参加できない人もいるわけで、1試合だったけど試合に出ることができて、感触も良かったぶん、非常に残念な部分もあるけど、僕個人が残念というよりみんなに申し訳ない思いが強い」。淡々とした口調の中にやり場のない葛藤がにじんだ。
(取材・文 竹内達也)
初戦オランダ戦での左膝負傷からの復帰は叶わず、日本代表MF久保建英(ソシエダ)の北中米W杯は無念の幕切れとなった。試合後、涙を浮かべていた久保は「みんな最後、同点を信じていたのですぐにはわぁとはならなかったけど、徐々にみんなが泣いているのを見て終わってしまったんだなと悲しい気持ちになった」と心境を口にした。
久保は初戦オランダ戦で先発出場し、後半12分にMF中村敬斗の同点ゴールをアシストしたが、続く接触プレーで左膝を負傷。その後は懸命なリハビリを続けていたが、3試合ぶりのベンチ入りを果たしたブラジル戦も出場できるコンディションではなく、ベンチで敗退の瞬間を迎えた。
「僕は見ていた側の人間だけど、すごく誇らしかったなと思います。最初からベタ引きであわよくばという展開ではなく、カウンターで何度か脅かすシーンもあったし、日本人らしさがすごく詰まった展開になっていて、結果が全てだとは思うけど、僕は個人的にすごく感動しました」
自身の経過も「いち早くチームに戻るためにやれることはやっていた」と悔いはなく、出場した選手たちの戦いぶりを「みんなもみんなで僕が離脱しようが、遠藤選手が離脱しようが、これまでもケガでいない選手もいるけど、そのぶん次に出てくる選手が不在を感じさせないプレーをしてくれた」と称賛。ベスト32敗退という結果も「最後のところであと30秒で失点してしまって、そういうゴールに笑う日もあれば泣く日もあるので、今回は相手側に転んだのかなと思った」と静かに受け止めた。
一方、自身の感情としては「一番はチームメート、監督、いつも僕を応援してくれている家族、いろんな人たちに、今回は誰も悪くはないと思うけど、個人的にすごく申し訳ないなと思う。大事な時に僕がいたら何かを変えられたというつもりはないけど、今まで僕のことを信じてくれたいろんな人たちに申し訳ない」と悲痛な思いも口にした。
ピッチに立つことのできなかった無念は計り知れないが、「辛いというよりは、チームメートに申し訳ない気持ちが一番ある」と言葉を続けた久保。「どうしようもないことで、準備を怠ったとかそういうことではないけど、持っていないと言われればそれまで。他にW杯に参加できない人もいるわけで、1試合だったけど試合に出ることができて、感触も良かったぶん、非常に残念な部分もあるけど、僕個人が残念というよりみんなに申し訳ない思いが強い」。淡々とした口調の中にやり場のない葛藤がにじんだ。
(取材・文 竹内達也)