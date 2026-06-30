「早すぎる敗退」「日本は本当に不運だった」ラウンド32で姿を消すも…森保ジャパンに海外から称賛の声続々！「彼らは勇敢だった」「心が痛む…」「【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦でブラジル代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦した。
日本は29分に先制。ピッチ中央付近で相手のパスをカットした佐野海舟がドリブルで一気にゴール前まで持ち上がり、右足を一閃。グラウンダーのシュートをゴール左に突き刺した。
しかし後半に入って押し込まれる時間帯が続くと、56分にカゼミーロにヘディングシュートを決められて同点弾を献上。さらに90＋５分にはマルチネッリに勝ち越し弾を奪われ、接戦を末に１−２で敗れた。
ラウンド32で姿を消した日本。それでもブラジルとの激闘を演じた森保ジャパンに対して海外ファンからは「日本は本当に不運だった」「本当に素晴らしい戦いぶりだった」「日本が負けたのは残念だ」「彼らは勇敢だった」「感動した」「早すぎる敗退だ」「心が痛む…」「ほんのわずかな差だ」といった声があがっている。
悔しい敗戦となったが、世界に小さくないインパクトを与えたことは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
日本は29分に先制。ピッチ中央付近で相手のパスをカットした佐野海舟がドリブルで一気にゴール前まで持ち上がり、右足を一閃。グラウンダーのシュートをゴール左に突き刺した。
しかし後半に入って押し込まれる時間帯が続くと、56分にカゼミーロにヘディングシュートを決められて同点弾を献上。さらに90＋５分にはマルチネッリに勝ち越し弾を奪われ、接戦を末に１−２で敗れた。
ラウンド32で姿を消した日本。それでもブラジルとの激闘を演じた森保ジャパンに対して海外ファンからは「日本は本当に不運だった」「本当に素晴らしい戦いぶりだった」「日本が負けたのは残念だ」「彼らは勇敢だった」「感動した」「早すぎる敗退だ」「心が痛む…」「ほんのわずかな差だ」といった声があがっている。
悔しい敗戦となったが、世界に小さくないインパクトを与えたことは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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