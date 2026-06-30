「正直、くじ運は悪いっすよ」ブラジルに敗戦後、本田圭佑が本音を吐露「僕の立場だからこういう言葉も許されると思って言いますけど」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦した。
29分に佐野海舟の得点で先制した森保ジャパンは、１点をリードしたまま前半を終えた。しかし、後半に入って56分に失点。90＋５分には勝ち越し弾を献上し、そのまま１−２で逆転負けを喫した。
試合後、NHK BSの中継で解説を務める本田圭佑は「外野から言わせてもらいますと、正直、くじ運は悪いっすよ」とコメントした。
グループＦを２位で通過し、FIFAランキング６位のブラジルと激突した日本。１位で突破していた場合は同８位のモロッコ、３位通過であれば、同１位のフランスと対戦の可能性があった。
本田は「どう考えても、違うくじ運だったらよかったというのはある。タラレバで、僕の立場だからこういう言葉も許されると思って言いますけど」と本音を漏らした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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29分に佐野海舟の得点で先制した森保ジャパンは、１点をリードしたまま前半を終えた。しかし、後半に入って56分に失点。90＋５分には勝ち越し弾を献上し、そのまま１−２で逆転負けを喫した。
試合後、NHK BSの中継で解説を務める本田圭佑は「外野から言わせてもらいますと、正直、くじ運は悪いっすよ」とコメントした。
グループＦを２位で通過し、FIFAランキング６位のブラジルと激突した日本。１位で突破していた場合は同８位のモロッコ、３位通過であれば、同１位のフランスと対戦の可能性があった。
本田は「どう考えても、違うくじ運だったらよかったというのはある。タラレバで、僕の立場だからこういう言葉も許されると思って言いますけど」と本音を漏らした。
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