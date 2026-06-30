「監督として力がなくて...」ブラジルに敗れた日本、ラウンド32で敗退。森保監督は悔やむ「勝利を届けられず残念」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦した。
29分に佐野海舟のゴールで先制するも、56分に同点弾を献上。さらに90＋５分に被弾し、１−２で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「ここで大会を去らなければいけないのは本当に残念ですけど、選手たちは今日の試合も全力を尽くしてくれましたし、ここに至るまでも日々のプロセスを大切にしてくれて、本当に頑張ってくれました。今は悔しいですけど、またさらに力をつけられるようにやっていきたいです。結果を受け入れたいと思います」と語る。
また、「ヒューストンのスタジアムにも本当に日本のサポーターがたくさん来てくれましたし、今日も夜中に日本から、そして世界中でテレビや配信を通して我々を応援してくださった方がいるので、勝利を届けられず残念です」と悔やむ。
「監督として力がなくて、みなさんにすみませんということをお伝えしたいと思います。でも、選手やチームは全力を尽くして戦ってくれたので、日本の誇りを感じていただき、選手を称えていただければと思います」
そして、前回大会からの４年間を振り返り、「間違いなくレベルが上がってきていると思います。ただ、まだ世界を超えて行くには努力しなければいけないところ、変えて行かなければいけないところがあることを、今大会で学ぶことができました。これからも世界一を目ざして日本のために頑張りたいと思います」と締め括った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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29分に佐野海舟のゴールで先制するも、56分に同点弾を献上。さらに90＋５分に被弾し、１−２で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「ここで大会を去らなければいけないのは本当に残念ですけど、選手たちは今日の試合も全力を尽くしてくれましたし、ここに至るまでも日々のプロセスを大切にしてくれて、本当に頑張ってくれました。今は悔しいですけど、またさらに力をつけられるようにやっていきたいです。結果を受け入れたいと思います」と語る。
また、「ヒューストンのスタジアムにも本当に日本のサポーターがたくさん来てくれましたし、今日も夜中に日本から、そして世界中でテレビや配信を通して我々を応援してくださった方がいるので、勝利を届けられず残念です」と悔やむ。
そして、前回大会からの４年間を振り返り、「間違いなくレベルが上がってきていると思います。ただ、まだ世界を超えて行くには努力しなければいけないところ、変えて行かなければいけないところがあることを、今大会で学ぶことができました。これからも世界一を目ざして日本のために頑張りたいと思います」と締め括った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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