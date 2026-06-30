「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。Ｗ杯の舞台で２度目のサッカー王国との対戦となったが、０６年ドイツ大会に続き敗戦。通算対戦成績は１５戦１勝１２敗２分け。今大会から参加４８チームに拡大され、３２チームによる決勝トーナメントとなったが、日本にとって悲願の決勝Ｔで勝利はならず。分厚い壁に阻まれ、Ｗ杯鬼門の４戦目を突破できなかった。 佐野海舟は「こんなところで終わるチームじゃなかったので悔しい。あそこで決めきられるのは実力不足を感じます」と振り返る一方で、「積み重ねたものにしっかり誇りを持っていいのかなとは思います」とうなずいた。

前半はカウンターから見事な先制弾。「自分の得意な形で運べて理想のプレーで得点できたのは良かったが、チームの結果が全てなので悔しいです」と唇をかみ、サポーターへ「申し訳ないですし、毎試合ホームのような雰囲気でしたし、テレビを通して応援してくださる方に何かを見せられたらいいかなと。でも悔しいです」と語った。