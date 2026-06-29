20年ぶりの新リーダー誕生です。

新人同士の一騎打ちとなった長野県・大町市長選挙で元県職員の柳原健さん(56)が初当選し、29日に「市民の思いをくみ取りたい」と決意を語りました。



柳原健さん

「市民の目線や皆さんの思いをくみ取って、市政を回していきたいという思いがあります」



大町市長選挙で初当選した元県職員の柳原健さん(56)。当選から一夜明けた29日、自身の選挙事務所で決意を語りました。





5期20年続いた牛越徹市長の引退で、新人同士の一騎打ちとなった大町市長選挙。柳原さんは、前の市議会議員植松悠一郎さんに3300票余の差をつけて初当選を果たしました。最終投票率は54.26％で、前回選を2.74ポイント上回りました。柳原健さん「新しい風、必ず吹かせます。皆さんの思いもしっかり込めて、大町市政をしっかりと前へ新しくつくっていきたいと思います」新たなリーダーの誕生に市民は…80代女性「商店街がもう少し人通りがあるように期待します」80代女性「人口が少ないし、年寄りが多いからもうちょっと若い人がね、活気を出してもらえれば」人口減少対策や市街地のにぎわい創出などに期待がかかる新市長。柳原さんの初登庁は来月14日です。