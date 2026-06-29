20年ぶりの新リーダー誕生 大町市長に柳原健さん初当選 一夜明け「市民の思いをくみ取りたい」 人口減少対策やにぎわい創出へ市民も期待【長野】
20年ぶりの新リーダー誕生です。
新人同士の一騎打ちとなった長野県・大町市長選挙で元県職員の柳原健さん(56)が初当選し、29日に「市民の思いをくみ取りたい」と決意を語りました。
柳原健さん
「市民の目線や皆さんの思いをくみ取って、市政を回していきたいという思いがあります」
大町市長選挙で初当選した元県職員の柳原健さん(56)。当選から一夜明けた29日、自身の選挙事務所で決意を語りました。
最終投票率は54.26％で、前回選を2.74ポイント上回りました。
柳原健さん
「新しい風、必ず吹かせます。皆さんの思いもしっかり込めて、大町市政をしっかりと前へ新しくつくっていきたいと思います」
新たなリーダーの誕生に市民は…
80代女性
「商店街がもう少し人通りがあるように期待します」
80代女性
「人口が少ないし、年寄りが多いからもうちょっと若い人がね、活気を出してもらえれば」
人口減少対策や市街地のにぎわい創出などに期待がかかる新市長。
柳原さんの初登庁は来月14日です。