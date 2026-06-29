予約注文の受付を開始！モス史上最も贅沢なライスバーガー「『モスの匠味(たくみ)』 炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、昨年ECサイトで販売し好評だった、1箱（2個）で一尾分の国産うなぎを使用した逸品「『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー＜2個入り＞」を、今年は土用の丑の日（7月26日）に合わせて数量限定で販売する。2026年6月26日（金）〜 7月10日（金）の期間にネット特別予約注文を受け付け、7月17日（金）から全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）でのお渡しを開始する。また、モス公式オンラインショップでも予約販売を行う。
同社では、2025年11月に「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」限定で「炭焼き 国産鰻重バーガー」を1000箱の数量限定で販売した。1箱（2個）で一尾分の国産うなぎを使用しており、うなぎはもちろん、たれやライスプレートにまでこだわったプレミアムな冷凍モスライスバーガーだ。モス史上最高価格の商品ながら、発売後約1週間で完売するなど好評だった。数量限定にもかかわらず大きな反響をいただいたことから、今回は“土用の丑の日”に合わせて販売数量を拡大し、事前予約にて販売する。
■「『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー」
国産のうなぎ2切れをライスプレートで挟み、笹の葉で包んだ、うな重をモス流にアレンジした商品。国産うなぎは、一般的に流通しているものより一回り大きく、肉厚なものを厳選し、一尾ずつ手作業で捌いている。さらに炭火で丁寧に手焼きをしており、ふっくらとした食感とともに、炭火の芳ばしい香りも感じられる。1つのバーガーに2枚の蒲焼を重ねることで、口いっぱいに柔らかな食感と、豊かな風味を感じられる。
また、ライスプレートは通常よりもあえて重量を減らすことで、うなぎとお米のベストなバランスを追求した。別添えの特製たれは、しょう油やみりん、砂糖などをベースに厳選した食材で本商品のために開発している。さらに、付属のサンショー（花椒と山椒の混合香辛料）でお好みの味に調整しながら楽しめる。
専用の化粧箱に入れてお渡しするため、自宅用だけでなく、贈答用としても利用できる。
＜商品概要＞
商品名・価格：「『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー ＜2個入り＞」（5,800円/冷凍）
商品内容：「『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー」2個、特製たれ2袋、
混合香辛料（サンショー）2袋
＜ネット特別予約注文の概要＞
事前注文期間：2026年6月26日（金）15:00 〜 7月10日（金）23:59 ※数量限定、無くなり次第終了
予約注文URL：https://www.mos.jp/cp/unaju_burger_2026/
受取期間：2026年7月17日（金）〜7月26日（日）
受取店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）
※保冷バッグと保冷剤を付けてお渡しする。
＜モス公式オンラインショップでの販売概要＞
予約期間：2026年6月26日（金）15:00 〜 7月10日（金）23:59 ※数量限定、無くなり次第終了
予約注文URL：モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜 https://ec.mos.jp/
モス公式ショップ楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/ec-mos/
商品発送：2026年7月17日（金）以降順次
※オンラインショップでは、店頭価格（5,800円）に送料を加算した価格での販売となる。
■モスバーガー公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・鳥羽周作シェフ監修！天下一品、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」
・「すしのこ」がバッグに！アニヤ・ハインドマーチ×「すしのこ」 待望の第２弾が発売
・10種スパイスが香るコク深いソース！バーガーキング「BBQステーキワッパー」
・クラシル、“日本一のレシ活県”静岡で「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足
・爽やかな香り！ピリッとした辛味が口いっぱいに広がる「青唐辛子からあげ」
■「『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー」
国産のうなぎ2切れをライスプレートで挟み、笹の葉で包んだ、うな重をモス流にアレンジした商品。国産うなぎは、一般的に流通しているものより一回り大きく、肉厚なものを厳選し、一尾ずつ手作業で捌いている。さらに炭火で丁寧に手焼きをしており、ふっくらとした食感とともに、炭火の芳ばしい香りも感じられる。1つのバーガーに2枚の蒲焼を重ねることで、口いっぱいに柔らかな食感と、豊かな風味を感じられる。
また、ライスプレートは通常よりもあえて重量を減らすことで、うなぎとお米のベストなバランスを追求した。別添えの特製たれは、しょう油やみりん、砂糖などをベースに厳選した食材で本商品のために開発している。さらに、付属のサンショー（花椒と山椒の混合香辛料）でお好みの味に調整しながら楽しめる。
専用の化粧箱に入れてお渡しするため、自宅用だけでなく、贈答用としても利用できる。
＜商品概要＞
商品名・価格：「『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー ＜2個入り＞」（5,800円/冷凍）
商品内容：「『モスの匠味（たくみ）』 炭焼き 国産鰻重バーガー」2個、特製たれ2袋、
混合香辛料（サンショー）2袋
＜ネット特別予約注文の概要＞
事前注文期間：2026年6月26日（金）15:00 〜 7月10日（金）23:59 ※数量限定、無くなり次第終了
予約注文URL：https://www.mos.jp/cp/unaju_burger_2026/
受取期間：2026年7月17日（金）〜7月26日（日）
受取店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）
※保冷バッグと保冷剤を付けてお渡しする。
＜モス公式オンラインショップでの販売概要＞
予約期間：2026年6月26日（金）15:00 〜 7月10日（金）23:59 ※数量限定、無くなり次第終了
予約注文URL：モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜 https://ec.mos.jp/
モス公式ショップ楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/ec-mos/
商品発送：2026年7月17日（金）以降順次
※オンラインショップでは、店頭価格（5,800円）に送料を加算した価格での販売となる。
■モスバーガー公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・鳥羽周作シェフ監修！天下一品、夏季限定メニュー「すだち香る あっさり冷やし麺」
・「すしのこ」がバッグに！アニヤ・ハインドマーチ×「すしのこ」 待望の第２弾が発売
・10種スパイスが香るコク深いソース！バーガーキング「BBQステーキワッパー」
・クラシル、“日本一のレシ活県”静岡で「『レシチャレ』地域家計応援プロジェクト」を発足
・爽やかな香り！ピリッとした辛味が口いっぱいに広がる「青唐辛子からあげ」